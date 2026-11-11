工研院啟用iMOST Lab衛星通訊測試平台 打造一站式OTA驗測基地

在經濟部產業技術司的支持下，工研院11日於新竹光復院區啟用「多軌道衛星通訊測試平台」（ITRI Multi-Orbit Satcom Testbed；iMOST Lab）。這座全新的實驗室整合多種軌道衛星系統，還能直接跟實際運作的衛星進行連線，打造出國內「一站式空中下載」（Over-The-Air；OTA）測試場域。未來台灣廠商不用再遠赴海外，在境內就能直接進行衛星連線驗證，不僅幫在地製造業串起強大的供應鏈生態系，更為台灣打造關鍵的網路韌性實力。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，隨著衛星通訊走向多軌道融合，地面終端設備在設計上面臨全新挑戰，包括如何精準追蹤、順暢切換與穩定傳輸等。工研院在此場域與國際衛星營運商SES合作，打造結合「精密室內射頻測試暗室」與「戶外實網對星」（Live-Sky）的綜合場域。工研院希望能幫助台廠對接國際大廠，大幅降低過去需要海外送測的門檻負擔，讓台灣的資通訊與天線製造商在研發初期，就能在國內完成實地連線測試。

一站式空中下載測試是衛星通訊設備從研發走向商用的重要環節，由於不同軌道衛星傳送到地面的訊號強度不一，對應的天線設計、零組件搭配與組裝方式，都可能因軌道特性而有所差異。iMOST Lab就像業者送樣前的「練習場」，透過天線實際收發無線訊號，確認產品整體的通訊效能，讓廠商先在台灣測試設備與衛星的連線表現，及早找出問題、調整產品，有助縮短產品開發時間、降低調校成本，其測試實證數據也能為台廠提升通訊韌性累積經驗，有助於提供更具競爭力的終端產品。

iMOST Lab具備多軌道衛星通訊測試系統，針對中地球軌道（Medium Earth Orbit；MEO）驗證方面，特別導入SES的 O3b mPOWER 衛星通訊系統，為國內製造商提供商用級網路驗測環境，協助研發中的電子式平板天線取得最新真實數據，還能透過跨軌道的靈活切換與配置，打造出更具韌性的通訊架構，給使用者提供更多選擇與主導權，也能降低對單一衛星系統的依賴。此外，實驗室也作為工研院與SES共同驗證通訊備援能力的場域，針對災後通訊恢復、維持網路連線及緊急通訊等需求，展開情境模擬與實地測試，確認衛星通訊在災害發生時的應變能力，為通訊韌性累積經驗。

工研院 iMOST Lab的開幕，由SES高階主管偕同台灣衛星供應鏈的多位重要代表共同出席見證。展望未來，工研院與SES將持續運用這座測試平台，加速推進前瞻技術的開發，進一步帶動全球寬頻衛星的終端發展。