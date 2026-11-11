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工研院啟用iMOST Lab衛星通訊測試平台 打造一站式OTA驗測基地

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院 iMOST Lab 打造精密室內射頻測試暗室，協助國內地面終端設備與平板天線廠商在早期研發階段進行精準的收發效能實證數據。工研院／提供
工研院 iMOST Lab 打造精密室內射頻測試暗室，協助國內地面終端設備與平板天線廠商在早期研發階段進行精準的收發效能實證數據。工研院／提供

在經濟部產業技術司的支持下，工研院11日於新竹光復院區啟用「多軌道衛星通訊測試平台」（ITRI Multi-Orbit Satcom Testbed；iMOST Lab）。這座全新的實驗室整合多種軌道衛星系統，還能直接跟實際運作的衛星進行連線，打造出國內「一站式空中下載」（Over-The-Air；OTA）測試場域。未來台灣廠商不用再遠赴海外，在境內就能直接進行衛星連線驗證，不僅幫在地製造業串起強大的供應鏈生態系，更為台灣打造關鍵的網路韌性實力。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，隨著衛星通訊走向多軌道融合，地面終端設備在設計上面臨全新挑戰，包括如何精準追蹤、順暢切換與穩定傳輸等。工研院在此場域與國際衛星營運商SES合作，打造結合「精密室內射頻測試暗室」與「戶外實網對星」（Live-Sky）的綜合場域。工研院希望能幫助台廠對接國際大廠，大幅降低過去需要海外送測的門檻負擔，讓台灣的資通訊與天線製造商在研發初期，就能在國內完成實地連線測試。

一站式空中下載測試是衛星通訊設備從研發走向商用的重要環節，由於不同軌道衛星傳送到地面的訊號強度不一，對應的天線設計、零組件搭配與組裝方式，都可能因軌道特性而有所差異。iMOST Lab就像業者送樣前的「練習場」，透過天線實際收發無線訊號，確認產品整體的通訊效能，讓廠商先在台灣測試設備與衛星的連線表現，及早找出問題、調整產品，有助縮短產品開發時間、降低調校成本，其測試實證數據也能為台廠提升通訊韌性累積經驗，有助於提供更具競爭力的終端產品。

iMOST Lab具備多軌道衛星通訊測試系統，針對中地球軌道（Medium Earth Orbit；MEO）驗證方面，特別導入SES的 O3b mPOWER 衛星通訊系統，為國內製造商提供商用級網路驗測環境，協助研發中的電子式平板天線取得最新真實數據，還能透過跨軌道的靈活切換與配置，打造出更具韌性的通訊架構，給使用者提供更多選擇與主導權，也能降低對單一衛星系統的依賴。此外，實驗室也作為工研院與SES共同驗證通訊備援能力的場域，針對災後通訊恢復、維持網路連線及緊急通訊等需求，展開情境模擬與實地測試，確認衛星通訊在災害發生時的應變能力，為通訊韌性累積經驗。

工研院 iMOST Lab的開幕，由SES高階主管偕同台灣衛星供應鏈的多位重要代表共同出席見證。展望未來，工研院與SES將持續運用這座測試平台，加速推進前瞻技術的開發，進一步帶動全球寬頻衛星的終端發展。

工研院於11日舉辦國際衛星通訊技術交流會暨啟用「多軌道衛星通訊測試平台」（iMOST Lab），工研院資通所所長丁邦安（右）與國際衛星營運商 SES 亞太區副總裁 Terry Bleakley一同出席並合影，雙方將共同提升台灣網路韌性與衛星通訊產業競爭力。工研院／提供
工研院於11日舉辦國際衛星通訊技術交流會暨啟用「多軌道衛星通訊測試平台」（iMOST Lab），工研院資通所所長丁邦安（右）與國際衛星營運商 SES 亞太區副總裁 Terry Bleakley一同出席並合影，雙方將共同提升台灣網路韌性與衛星通訊產業競爭力。工研院／提供

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