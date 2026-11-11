東元攜GMI Cloud 日本建AI模組化資料中心

電機大廠東元積極布局人工智慧（AI）算力基礎建設，下午宣布將與AI雲端服務商GMI Cloud及凱信數基株式會社（KSDI），在日本九州鹿兒島縣薩摩川內市，攜手打造模組化資料中心（MDC），預計以9個月工期在2027年完成交付首期6.4MW容量。

東元透過新聞稿指出，此次東元以模組化資料中心承攬商角色，負責設計、機電系統整合及技術指導，此案是東元拓展日本AI算力市場重要布局，展現東元模組化技術與系統整合能力，參與國際大型AI資料中心開發計畫。

東元董事長利明献表示，AI運算需求快速成長，帶動資料中心基礎建設朝高功率密度、模組化及快速交付方向發展，東元結合電力、冷卻及機電系統整合能力，積極從設備供應商轉型為AI資料中心基礎建設整合服務商。

GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延（Alex Yeh）指出，此次日本AI工廠（AI Factory）開發計畫，將結合東元在電力、冷卻與機電系統整合經驗，透過模組化設計與快速部署，加速AI算力基礎設施落地，協助日本落實AI主權目標。

在日本布局進展方面，東元說明，已與日本當地合作夥伴信越科學產業（Shinetsu Science Industry Co.,Ltd.）及Kraftia株式會社（舊名九州電工）簽署三邊合作備忘錄（MOU）。

東元表示，未來將結合東元在電力、冷卻及機電系統整合服務，以及日本在地企業工程與市場資源，強化專案執行、技術服務及工程協調能力，建立更完整的在地合作體系，為後續參與日本國內最大級AI資料中心開發計畫及拓展相關商機奠定基礎，第一階段朝向爭取350MW營運容量目標邁進，同時加速掌握全球AI資料中心基礎建設商機。

根據資料，GMI Cloud總部設在美國，與AI晶片大廠輝達（NVIDIA）雲端合作密切，GMI Cloud提供GPU即服務（GPU-as-a-Service），已在美國、台灣、泰國、印尼、日本、德國等營運數據中心。台灣數發部推動徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO（Build-Own-Operate）案，GMI Cloud是申請業者之一。