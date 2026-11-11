快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

聚焦多機位影音需求 圓展全新專業攝影機控制器上市

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）宣布推出全新專業攝影控制器 AVer CL02，積極拓展專業影音整合與多機位製作商機。

公司表示，隨著企業混合會議、智慧教學及活動直播需求持續成長，市場正從單一影音設備採購轉向高效率、易操作的全方位解決方案。圓展持續擴充專業影音產品布局，透過 CL02 簡化多攝影機操作流程，協助企業與機構降低影音製作門檻，提升營運效率與製作效能。

過去大型會議、校園活動或專業直播等多機位應用，往往需要投入較多人力進行攝影機操作與協調。CL02 讓使用者透過單一控制設備，即可快速切換拍攝角度、精準捕捉講者與現場互動，讓一人也能輕鬆掌握多機位拍攝，減少人力與操作成本，同時提高影音製作效率與品質。

此外，CL02 可直接串接既有攝影機設備，無須大幅更動原有影音架構，即可升級專業影音製作能力，協助企業降低設備汰換與部署成本，延長既有設備投資效益，讓高品質影音應用更容易普及至企業會議、智慧教室及活動直播等場景。

隨著各產業影音應用持續深化，多機位影音協作需求可望進一步提升。圓展表示，憑藉AI自動追蹤、PTZ攝影機、影音追蹤控制盒、攝影機控制器等全產品線優勢，公司持續從單一設備銷售拓展至完整影音解決方案。此次CL02上市將優化既有方案架構，帶動攝影機及周邊影音設備的搭配銷售，強化整體專案價值，並擴大企業、教育及專業影音市場滲透率，為後續營收成長挹注新動能。

圓展 控制器 攝影

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

友通法說會／第3季 EPS 年增近一倍 三大應用布局成效逐步顯現

東捷資訊財報／企業資安防護需求升溫催熱商機 第3季營收穩健成長

光焱科技財報／前三季EPS 4.11元 稅後淨利5,752萬元

伊雲谷海外布局再下一城 攜手日本上市企業 C&R 拓展雲端服務市場

相關新聞

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

東元攜GMI Cloud建置AI模組化資料中心 首期6.4MW、9個月快速交付

東元（1504）海外AI算力基礎建設傳出新斬獲，公司11日宣布攜手AI Cloud服務商GMI Cloud以及凱信數基（KSDI），於日本九州鹿兒島縣薩摩川內市打造AI模組化資料中心（MDC）。

冷凍櫃變烤箱…駭客攻擊走進日常生活 KPMG：民生設備成資安新破口

近日媒體報導，法國多家連鎖超市的冷凍溫控系統遭駭客遠端操控，冷凍櫃在數小時內異常升溫，造成食品報廢、門市營運受影響，更有消息傳出，法國有3處區域性血液庫的冷藏系統，也遭到類似攻擊。數月前美國軍方亦有多處基地接連發生類似案件，路透社也透露五角大廈目前正朝網路入侵方向展開調查。上述事件顯然並非以竊取資料或勒索贖金為目的，而是透過實體設備更改設定，進而破壞食品，影響正常社會運行，也證明了網路攻擊已由資訊系統擴大到企業營運場址，攻擊目標業擴大到一般民眾。

1座晶圓廠要3千種化學品 台積電侯永清：高鐵兩、三小時備齊是台灣優勢

台積電（2330）資深副總經理侯永清今日表示，台灣半導體產業能領先世界，不是只靠台積電一家公司單打獨鬥，而是過去30多年培育出的完整供應鏈。他也表示，一座2至3奈米晶圓廠，需要的化學品可能高達2,000-3,000種，只有台灣能做到，從設備到化學材料，都可以在高鐵距離兩三個小時內拿到。這是台灣非常強的競爭力。

持續研發、壯大生態鏈 台積電副總侯永清：台灣半導體未來仍將領先

全球掀起AI浪潮，台積電資深副總暨副共同營運長侯永清今日表示，AI往前走是趨勢，只要不出錯，研發持續往前推、壯大生態鏈，台灣在未來還是能在半導體產業保持領先，「半導體不是只靠一家公司，把合作做到極致，國外再怎麼做，都能維持領先地位。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。