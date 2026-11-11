聚焦多機位影音需求 圓展全新專業攝影機控制器上市

圓展（3669）宣布推出全新專業攝影機控制器 AVer CL02，積極拓展專業影音整合與多機位製作商機。

公司表示，隨著企業混合會議、智慧教學及活動直播需求持續成長，市場正從單一影音設備採購轉向高效率、易操作的全方位解決方案。圓展持續擴充專業影音產品布局，透過 CL02 簡化多攝影機操作流程，協助企業與機構降低影音製作門檻，提升營運效率與製作效能。

過去大型會議、校園活動或專業直播等多機位應用，往往需要投入較多人力進行攝影機操作與協調。CL02 讓使用者透過單一控制設備，即可快速切換拍攝角度、精準捕捉講者與現場互動，讓一人也能輕鬆掌握多機位拍攝，減少人力與操作成本，同時提高影音製作效率與品質。

此外，CL02 可直接串接既有攝影機設備，無須大幅更動原有影音架構，即可升級專業影音製作能力，協助企業降低設備汰換與部署成本，延長既有設備投資效益，讓高品質影音應用更容易普及至企業會議、智慧教室及活動直播等場景。

隨著各產業影音應用持續深化，多機位影音協作需求可望進一步提升。圓展表示，憑藉AI自動追蹤、PTZ攝影機、影音追蹤控制盒、攝影機控制器等全產品線優勢，公司持續從單一設備銷售拓展至完整影音解決方案。此次CL02上市將優化既有方案架構，帶動攝影機及周邊影音設備的搭配銷售，強化整體專案價值，並擴大企業、教育及專業影音市場滲透率，為後續營收成長挹注新動能。