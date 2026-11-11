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搭AI供應鏈企業搶廠潮 新竹湖口工業區萬坪廠地明年1月26日標售

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
世邦魏理仕代理標售、位於新竹湖口工業區萬坪廠地將在2027年1月26日公開標售。圖／世邦魏理仕提供
世邦魏理仕代理標售、位於新竹湖口工業區萬坪廠地將在2027年1月26日公開標售。圖／世邦魏理仕提供

據世邦魏理仕研究部統計，2026年前三季全國廠房交易額高達1,491億元，較去年同期攀升218%；此一金額已大幅超越2025全年交易量的131%，提前寫下歷年最高紀錄。受惠於全球AI及雲端服務商擴大投資基礎建設，今年前九月台灣半導體及資通訊產品出口總值年增60%，而國內相關供應鏈在產能滿載、訂單能見度高的情況下，紛紛積極尋求廠房購買機會。

今年裡，製造業者大手筆購置廠房案例頻傳，特別是載板、封測及記憶體等對於廠房規格要求高的企業。受矚目交易包括日月光半導體以新台幣約56.7億元取得桃園中壢逾1.1萬坪廠地、欣興電子以近100.9億元取得新竹產業園區約1.9萬坪廠地，以及景碩科技以新台幣60億元取得桃園平鎮1.5萬坪工業用地，反映出企業對於大型生產基地的殷切需求。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶表示，今年除了觀察到AI供應鏈指標大廠對於大面積基地的需求持續升溫，若是評估標的位於具產業群聚優勢、交通條件佳的工業園區及周邊地段，不少業者在考量擴產時程壓力及市場供給有限等因素後，多願意以高出區域行情的價格出手。

李嘉玶指出，以交易件數來看，今年廠房交易中高達七成坐落於科學園區或產業園區內，另外亦有七成集中於北部縣市，因而帶動北部工業區平均地價年增5.6%。

對於科技業資金湧入工業地產市場，世邦魏理仕總經理林敬超分析，成熟工業區內土地開發程度高，大面積且產權完整的工業基地購買機會稀缺，若有優質標的釋出，往往能獲得自用型買方高度關注。

林敬超指出，相較於企業自行整合土地、興建新廠，取得既有廠房不僅可依實際需求評估沿用或改建，更有機會縮短廠區建置與產能擴充所需時間，因此具備規模優勢及使用彈性的工業廠房及土地，對大型製造業者具有相當吸引力。

已正式公告標售、位於新竹產業園區（湖口工業區）的萬坪工業地，坐落於桃竹苗科技產業廊帶，北接桃園製造業聚落，南鄰新竹科學園區半導體產業供應鏈。新竹產業園區總面積約517公頃，區內生產中工廠逾430家，從業人員約6.5萬人，已形成電子零組件、光電及精密機械等產業聚落。

該案基地面積約10,198.49坪，土地使用分區為工業區、使用地類別為丁種建築用地，建蔽率70%、容積率300%。基地形狀方正、雙面臨路，既有建物樓地板面積合計約6,381.35坪，涵蓋廠房、倉儲及辦公等空間，可供企業依實際營運需求評估使用；全案預定2027年1月26日開標。

另外，世邦魏理仕董事簡瑋嫻分析，本案現有建物樓地板面積僅約占法定容積上限的21%，依現行容積率推算，法定可建樓地板面積逾3萬坪，為未來擴建、分期改建或全區重新開發提供規劃彈性。對於有意建立長期生產基地的企業而言，除可評估利用既有建物外，亦可配合未來產能規模及營運模式進行整體廠區配置。

交通方面，標的鄰近國道一號，車程至交流道約5至8分鐘，至高鐵新竹站約22至25分鐘，至桃園國際機場約30至35分鐘，有利企業串聯南北生產據點、供應鏈及國際物流資源。

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