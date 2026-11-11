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凌航獲國家磐石獎 搶攻 AI 記憶體商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
凌航科技董事長曾珍（右）帶領團隊以記憶體驅動AI新未來。凌航科技／提供
凌航科技董事長曾珍（右）帶領團隊以記憶體驅動AI新未來。凌航科技／提供

生成式AI應用擴大，帶動高速、大容量記憶體與儲存需求，凌航（3135）科技以自主研發及高度客製化能力，布局AI伺服器、邊緣運算與高階工控市場，並獲第35屆國家磐石獎肯定，為拓展高附加價值應用增添助力。

第35屆國家磐石獎頒獎典禮在10日於台北君悅酒店舉行，由總統府秘書長潘孟安頒獎，該獎項由經濟部與中華民國全國中小企業總會共同辦理，表彰經營與創新表現優異的中小企業，凌航此次獲獎，展現多年深耕記憶體與儲存產品的研發成果。

凌航以自有品牌「Neo Forza」行銷全球，產品布局涵蓋DRAM記憶體模組與NAND Flash儲存解決方案，面對AI運算從雲端延伸至終端裝置，公司聚焦效能、容量及可靠度等需求，透過不同規格與客製化設計，切入伺服器、AI筆電及工業電腦等應用。

在DRAM方面，凌航提供高階DDR5 RDIMM，瞄準雲端伺服器對高速、大容量記憶體的需求；針對AI筆電、個人電腦與邊緣運算裝置，則開發新世代CKD DIMM及低功耗LPCAMM2模組，兼顧資料傳輸效能與功耗表現，擴大終端產品布局。

儲存產品方面，凌航針對AI伺服器與資料中心，打造採用PCIe Gen5介面的企業級固態硬碟（eSSD）。據公司資料，產品連續讀寫速度可達每秒14,000MB，瞄準AI模型訓練與推論過程中的大量資料存取需求，協助客戶提升資料處理效率與系統效能。

除AI應用，凌航也將客製化研發與系統整合能力延伸至高階工控及嵌入式系統，鎖定智慧工廠、車載電子與智慧醫療等市場，這類應用對設備穩定度及產品供應周期要求較高，也是記憶體業者發揮客製化能力的重要領域。

凌航透過支援寬溫操作、高耐用度的工業級SSD與記憶體產品，因應嚴苛環境下長時間運作需求，並以高可靠度及長生命周期為產品布局重點，持續深化AI與工控應用市場。

記憶體 伺服器 潘孟安

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