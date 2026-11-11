元太升級版九色 E Ink Spectra™ 6呈現細膩流暢、鮮明自然的彩色影像

全球電子紙領導廠E Ink元太（8069）科技11日宣布推出全新E Ink Spectra™ 6升級版，將Spectra 6平台的基礎色彩從六個原色擴展至九色。透過增加基礎色彩，呈現照片、人像等全彩畫面實，顏色能更加連續、平滑，營造更自然的影像效果。

E Ink Spectra™ 6 九色系統已獲得客戶採用，將搭載於美國高階數位相框領導品牌Aura位新推出的Aura Ink 10吋電子紙智慧相框，消費者可以近距離體驗色彩升級帶來的視覺效果。這款電子紙相框結合元太科技如紙張般的顯示特性與低功耗優勢，讓數位照片呈現出更貼近真實相片的質感。

元太科技總經理洪集茂表示：「Spectra 6 在數年前首次推出時，便為電子紙建立了全新的彩色顯示標準，其色彩表現足以媲美當時市場上最先進的彩色印表機印刷質感。如今，透過將基礎色彩從六色擴展至九色，我們得以進一步提升這項技術標準，持續讓電子紙成為紙張之外更具吸引力的選擇。」

Aura技術長暨共同創辦人Eric Jensen 表示：「使用者最常在 Aura 電子相框中展示的珍貴親友照片，E Ink Spectra 6 九色電子紙技術能讓這些影像呈現更出色的視覺效果。透過九種基礎色彩，加上我們的抖色演算法（Dithering Algorithm），能夠更精細地處理色彩變化，呈現照片中細膩的色彩漸層，讓影像更加自然生動。」

E Ink Spectra 6九色系統在原有的黑、白、紅、黃、藍、綠六種基礎色彩之外，新增橘色、青色及淺綠色，擴展整體色彩表現範圍。更豐富的色彩組合能夠呈現更細緻的色彩變化，使影像過渡更加平順，並減少像素化現象。

E Ink Spectra 6九色系統實現豐富的色彩表現，需要具備強大運算能力的驅動架構，因此採用色彩升級版E Ink Spectra 6的設裝置須搭配系統單晶片（SoC）及元太科技的電子紙時序控晶片（TCON）共同運作。E Ink Spectra 6九色系統將以10 吋大小的模組為首批量產規格。

Spectra 6技術平台，為元太科技專為零售店內廣告、室內標示、居家裝飾及其他替代紙本海報應用所設計的全彩電子紙平台。電子紙具備反射式顯示特性，能如各類印刷海報應用，呈現鮮明色彩，同時具備低功耗特性，可以超低能源功耗，即時更新顯示器上的內容。Spectra 6 九色系統則進一步擴展原有平台的基礎色彩種類，提升影像呈現的細膩度與豐富性。

Spectra 6九色系統的豐富色彩表現，將透過Aura Ink系列最新產品10吋電子紙數位相框具體呈現。有別於採用背光顯示的傳統 LCD 數位相框，全新的Aura Ink 10 吋電子紙相框運用電子紙技術，無須持續供電或連接電源線，即可重現印刷照片的美感與影像層次。

Spectra 6九色系統搭配Aura設計獨家的抖色演算法，使照片能夠呈現更均勻自然的人物膚色、更豐富細緻的紋理，以及更平順自然的色彩漸層。

這款可充電式電子紙相框搭載200 PPI 顯示器，相比現有的13吋吋機型的150 PPI，規格進一步提升，能呈現更清晰銳利的照片細節。此外，機身採用更精巧的設計，充電後即可無線擺放，適合擺放於書桌、層架、邊桌或作為藝廊式牆面展示，融入各種居家與生活空間。