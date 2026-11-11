保險業 AI 使用率升至53% 國泰產險強化內部治理

金融業AI應用加速，如何兼顧創新與風險治理，成為業者的重要課題。根據金管會最新公布的金融業應用人工智慧（AI）調查 ，台灣金融業AI使用率已提升至43%，其中保險業AI使用率更是提升至53%。隨著AI加速進入金融業務與營運流程，國泰產險近日整合法遵、風管與資安，策劃「AI星際治理航艦」主題月，舉辦跨域講座及工作坊，強化內部員工在妥善辨識風險、建立責任地圖與AI工作邊界等面向的專業訓練，落實發展「負責任AI（Responsible AI）」應用文化。

國泰產險總經理陳萬祥表示，AI治理從「認知、邊界、共治」三個面向出發，AI可以成為提升工作效率與創新的有力助手，但人的專業判斷與責任承擔始終是治理核心。面對AI快速發展，企業除了掌握科技帶來的創新機會，更需要建立清楚的使用邊界及跨域風險管理機制，才能讓AI安全、負責任地落實於實際工作場景。

國泰產險指出，本次主題月聚焦金融業導入AI所衍生的風險，從法遵、風管及資安三大面向強化治理。法遵面向鎖定AI衍生的新興詐騙手法與趨勢，提升員工識詐能力，強化客戶財產安全防護；風管面向從AI導入保險核心業務流程的實際情境出發，分享透過制定AI工作邊界，真人把關避免判斷偏誤等風險控管機制，確保運作合規；資安面向則因應AI降低攻擊技術門檻帶來的新型態威脅，聚焦AI Agent、Prompt Injection等議題，探討多層次AI資安防護機制，在擴大創新應用的同時，兼顧資訊與系統安全。

除強化治理認知，國泰產險也透過跨單位工作坊，邀請來自業務、核保、理賠及內部管理等多元職能的員工，從日常工作需求出發，提出資料整合、風險判讀及內容標準化等AI應用構想，持續拓展AI應用場景。國泰產險表示，未來將持續以公司治理為基礎，推動負責任AI及數位韌性建設，由法遵釐清規範與責任、風管負責風險辨識與監控、資安建立防護機制，並透過跨部門協作及人才培育，將AI治理融入日常業務，在提升營運效率及優化客戶服務的同時，兼顧風險控管與資訊安全，強化企業韌性與客戶信任。