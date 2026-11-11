友通法說會／第3季 EPS 年增近一倍 三大應用布局成效逐步顯現

工業電腦及嵌入式平台大廠友通（2397）11日舉行2026年第3季法人說明會。第3季每股盈餘1.29元，較去年同期成長近一倍；前三季累計每股盈餘3.34元，年增約35%，並超越去年全年水準。前三季合併營收達新台幣105.57億元，年增32%。友通表示，三大重點應用的客戶布局逐步展現成效，公司持續深化產品導入，並同步強化供應鏈與製造協同，支持後續訂單交付及營運成長。

作為佳世達集團的一員，友通結合嵌入式、自動化與網路安全三大事業的核心能力，呼應集團「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大AI布局，透過集團資源與生態系合作，掌握產業設備升級及AI應用商機。

友通總經理田芝穎表示：「友通以嵌入式板卡與系統為核心，聚焦工業自動化、半導體與工業設備，以及關鍵任務型應用。透過深化關鍵客戶合作，從既有產品延伸至更多設備與產品線，並結合系統整合能力，提高產品附加價值，擴大後續供應規模。」

在嵌入式事業方面，工業自動化領域已累積歐美客戶機器手臂與移動機器人的產品開發及導入經驗，並持續推進NVIDIA Thor邊緣AI平台開發與概念驗證，拓展影像處理、多感測器整合及邊緣推論等應用。

半導體與工業設備領域持續深化亞太地區關鍵客戶合作，拓展半導體製程周邊及工具機所需的板卡與系統，發揮客製化設計、介面整合及長期供貨優勢，配合客戶設備開發與升級需求。

關鍵任務型應用則聚焦強固型運算與特殊場域，以高可靠度設計及系統整合能力，滿足設備在嚴苛環境下穩定運作與長期維護的要求。

田芝穎表示：「友通以『最適算力』深化三大應用的工業邊緣AI布局，相關合作已陸續取得訂單，後續將延伸既有客戶的產品導入成果，拓展板卡至系統的供應機會，帶動出貨與營運成長。」

為擴大工業邊緣AI應用，友通持續鏈結新創孵化器、加速器及各垂直領域的AI軟體夥伴，結合嵌入式運算平台，拓展軟硬體整合產品與應用，協助客戶推進概念驗證與產品導入，擴大高附加價值業務機會。

友通表示，第3季平均訂單出貨比（B/B Ratio）約為1.6，接單動能維持強勁。公司依據已確認的訂單需求進行策略性備料，強化關鍵料件供應穩定性，並嚴格控管採購成本與備料風險，同時與客戶協調價格及交付條件，降低成本波動對營運的影響。

針對長交期料件，友通提前三至四季規劃主力CPU備料及供應安排，並針對高層數PCB與長交期板材提前兩季布局，提升料件與生產排程的掌握度，支持後續訂單交付。同時，新專案導入原物料價格連動條款，強化成本反映機制，維持長期合作的合理獲利。

公司同步整合採購、生產及業務資源，配合客戶產品導入與交付時程，強化量產準備及訂單履行能力，為後續出貨成長提供支撐。

自動化事業持續深化機器人與半導體供應鏈布局，並結盟華矽創新拓展半導體先進製程應用，為集團注入強勁成長動能。

網路安全事業專注中高階網通安全設備及伺服器產品開發，積極布局新一代運算平台，為後續營運成長增添動能。

展望後市，友通表示，將持續聚焦三大重點應用，深化關鍵客戶合作，掌握設備升級與工業邊緣AI需求。透過板卡到系統的產品延伸、成熟平台的應用拓展，以及供應鏈與製造能力的強化，逐步擴大供應規模，對未來營運成長保持信心。