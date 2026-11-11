科技產業面臨嚴峻人才缺口與招募挑戰 產官學建言尋解方

隨著AI應用快速發展，全球半導體產業持續擴大投資，相關供應鏈的人才需求也日益增加。為解決科技人才短缺的斷層，1111人力銀行發動產、官、學成立智庫， 今日舉行「科技業人才缺口與招募挑戰調查」記者會，邀請大學及科技業者出席，未來將持續舉辦系列論壇，尋找人才培育與產業需求接軌的解方。

數發部數位國際司代理司長張兆琦指出，AI對企業營運、人才發展及日常生活都影響甚大。為促進人才與企業有效對接，數發部訂定相關指引，並透過證照制度，讓AI人才更容易展現及證明自身專業能力，進一步加速企業人才媒合。過去求職者多半透過履歷文字描述，或自行上傳相關證明文件，為提升認證的便利性與真實性，數發部推動「數位憑證皮夾」，讓求職者能隨時出示相關數位證明，1111人力銀行預計11月底完成系統上線，未來求職者可直接在求職平台出示數位憑證，不僅降低證明文件假冒的風險，也有助企業更快速、精準地找到合適人才。

群聯電子台北研發處處長詹立翔表示，面對國際人才競爭，政府應透過限制型股票（RSU）、人才獎勵抵稅及專案措施等協助企業留才，企業則應善用台灣半導體優勢，打造完善的AI學習與應用環境。他強調，AI時代人才應具備「有想法、敢作夢、懂驗證」三大能力，打破既有思維，主動解決問題並創造價值。

騰雲科技產品總監許廷祥表示，由於重視人才的培養，因此主要做3件事來應對趨勢的變化。分別是：內部育才，針對各種作業流程調整，並導入AI 技術交流以提升人才能力；外部引才，與校方結合包含實習與交換學生的相關規劃；關鍵留才部份則是以薪資調整、專業獎金和彈性工時等，讓關鍵人才更願意投入，成就更好的服務。

金寶電子人資部副理湯永如表示，科技產業普遍招聘困難，目前研發及工程人才招募最為迫切，受專業門檻及深坑廠區地理位置影響，部分關鍵職缺招募期超過90天。公司積極推動產學合作，並提供涵蓋雙北、基隆及桃園的13條免費交通車路線、60個乘車點，同時增加員工福利，提升人才招募及留任誘因。

淡江大學教務長楊立人認為，未來企業所需的人才，不只要能應用AI技術，還要能了解問題、判斷資訊、溝通協調、整合資源、提出問題解決方案。因應少子化造成的企業缺工，楊立人分享，淡江希望提升人才素質，強化學生跨領域能力，塑造π型人才，可以在企業擔任多元角色。

互動資通董事長郭承翔表示，要留住核心人才，靠的是「互相成就，夥伴關係」和「動念起心，誠正信實」。主管聽得進不同意見，也要兌現承諾，讓同仁放心做事。當同仁從負責一項功能成長到能帶團隊，授權、職涯機會和待遇也要跟上。看得見下一步，人才自然願意留下來一起走。

晶彩科技人資部副理杜昀表示，面對這場人才挑戰，晶彩科技的解法是打造一個「跨域學習與資源整合的舞台」，晶彩每一台設備所提供的商業價值，之所以能夠與跨國半導體設備商競爭，正是因為除了有在光、機、電、軟持續深耕的研發先鋒，更一路上培養了許多能夠整合不同學科、推動先進封裝製程檢量測的「技術解決專家」。人資部門主動與學校及政府計畫結合，提供跨領域的舞台，讓 PM 能真正主導跨界的技術整合，成為推動半導體與高階封裝供應鏈決策的關鍵策略夥伴。