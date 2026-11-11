快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

文化部攜手 NSO 展現科技成果 「萬秀洗衣店」體驗 AI 音樂共創

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

文化部推動「高齡科技產業行動計畫」，攜手國家交響樂團（NSO）發表高齡科技與藝術應用成果，展現數位科技如何降低長輩參與藝術創作的門檻，並促進跨世代交流。曾推出ASMR專輯記錄洗衣店日常聲響的「萬秀洗衣店」祖孫倆透過敲擊樂器與AI科技，讓日常節奏成為獨一無二的音樂創作。

文化部綜合規劃司長魏秋宜、衛生福利部政務次長呂建德、NSO執行長郭玟岑及財團法人資訊工業策進會副執行長林玉凡出席記者會，分享跨領域合作推動高齡科技與藝術應用的成果及未來展望。

現場除AI音樂生成外，亦展示結合生成式AI動畫的繪圖即時互動串流等科技應用成果；晚間則舉行《我們的青春時光》音樂會，結合長輩生命故事、交響樂演出與AI科技，呈現科技與藝術交融的樂齡藝文體驗。

「萬秀洗衣店」孫子張瑞夫過去曾以洗衣機運轉、熨斗釋放蒸氣等聲音為素材，推出ASMR專輯，記錄家族洗衣店的生活記憶；此次則與萬吉阿公共同體驗AI音樂共創，讓長輩不再只是音樂的聆聽者，更能成為藝術創作的參與者。

張瑞夫分享，曾有長輩對他說，「你要把我當成年輕的孩子一樣對待。」這句話讓他深刻體會，長輩面對不熟悉的科技與新事物時，同樣需要耐心引導、鼓勵與肯定。

他肯定NSO「愛樂實驗室App」介面直觀、操作友善，透過AI技術協助調整哼唱及節奏，即使不熟悉音樂的長輩，也能享受創作樂趣並獲得成就感，期待未來推廣至更多家庭，促進跨世代共同參與。

魏秋宜表示，今年是文化部與NSO、資策會合作推動高齡科技與藝術應用的第2年，持續透過跨領域合作，拓展高齡者參與藝文活動的機會。今年度除升級AI藝術共創體驗，讓長輩畫作結合音樂轉化為動態影像，也秉持文化部長李遠所強調，以文化的力量陪伴災區民眾的理念。

在科技應用方面，文化部今年持續結合NSO音樂專業及資策會科技研發能量，共同推動「AI輔療音樂共融技術」研發，整合智慧降噪收音、音訊增強與節奏校準，讓長輩無須具備樂理基礎，透過簡單敲擊或哼唱即可參與合奏，相關技術並已導入NSO「愛樂實驗室App」，使藝文體驗延伸至日常生活。

在視覺創作方面，今年持續精進繪圖即時互動及動態影像生成技術，改以行動平板取代傳統固定機台，並導入視覺語言模型（VLM）與生成式AI，讓長輩自由描繪的圖像轉化為動態影像，為生命故事增添新的表達方式。

針對科技應用成果，林玉凡表示，計畫除持續深化AI科技應用，也重視科學實證。去年透過繪畫互動，已初步觀察到長輩聆聽音樂後進行繪畫創作時，腦波出現正向活動；今年進一步導入繪畫過程中的聲音回饋，未來將持續研究驗證相關成效，期盼讓音樂與科技應用走入更多社區及日常生活。

NSO 文化部 音樂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文化部攜手NSO展現高齡科技成果 AI讓長輩故事化為樂章

凱基銀AI RADAR智能防詐獲肯定 聯合學習驅動AI防詐升級、深化跨行聯防

AI能否用於文學創作？李遠：校對整理可用、創作禁用AI生成

借鏡台南熱潮！鄭朝方拋「公共鋼琴」政見 打造竹縣圓夢舞台

相關新聞

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

AI人才戰使科技業缺工嚴峻 研發主管年薪中位數逼近200萬

全球AI競爭白熱化，從美中科技角力、先進晶片供應鏈布局，人工智慧已成為各國科技競爭與產業升級的核心戰場。台灣身為全球半導體供應鏈的重要基地，除了面臨國際技術競爭與供應鏈安全挑戰，更必須面對日益嚴峻的人才爭奪戰。1111人力銀行統計，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，較去年同期大增46%，顯示就業市場AI人才需求持續升溫中，其中以電子科技、資訊、軟體及半導體產業最火燙。

AI 產業邁向第二階段「商業化落地與獲利驗證」 2027聚焦美台韓 AI

近期全球股市震盪加劇，美國科技股漲多後出現獲利了結，連帶影響台股及亞洲科技類股表現。市場關注焦點除了企業財報表現外，也逐漸轉向美國AI資料中心相關法規、能源供應及基礎建設建置時程等議題，使AI概念股短線波動加劇。

1220⭢364.5元崩7成「破底翻」？國巨漲停能買嗎？老手提點這事

台股周一(11/9)強勢反彈，終場上漲1,960.06點，以41,661.7點作收。盤面上被動元件股包括國巨*(2327)、華新科(2492)、立隆電(2472)等都火力全開亮燈漲停直到收盤。其中，國巨一掃先前頹勢，股價重返400元大關，終場仍有超過1.3萬張排隊等著買，成交量也有1.6萬張以上。

日月光10月營收威風！業績連四月攻頂 先進封測躍集團投資重心

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（10）日公布10月合併營收886.2億元，連續四個月改寫單月歷史新高，月增0.6%、年增47.1%，反映AI對先進封測需求強勁；前十月合併營收6,975.02億元，年增32.1%，同期最佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。