文化部攜手 NSO 展現科技成果 「萬秀洗衣店」體驗 AI 音樂共創

文化部推動「高齡科技產業行動計畫」，攜手國家交響樂團（NSO）發表高齡科技與藝術應用成果，展現數位科技如何降低長輩參與藝術創作的門檻，並促進跨世代交流。曾推出ASMR專輯記錄洗衣店日常聲響的「萬秀洗衣店」祖孫倆透過敲擊樂器與AI科技，讓日常節奏成為獨一無二的音樂創作。

文化部綜合規劃司長魏秋宜、衛生福利部政務次長呂建德、NSO執行長郭玟岑及財團法人資訊工業策進會副執行長林玉凡出席記者會，分享跨領域合作推動高齡科技與藝術應用的成果及未來展望。

現場除AI音樂生成外，亦展示結合生成式AI動畫的繪圖即時互動串流等科技應用成果；晚間則舉行《我們的青春時光》音樂會，結合長輩生命故事、交響樂演出與AI科技，呈現科技與藝術交融的樂齡藝文體驗。

「萬秀洗衣店」孫子張瑞夫過去曾以洗衣機運轉、熨斗釋放蒸氣等聲音為素材，推出ASMR專輯，記錄家族洗衣店的生活記憶；此次則與萬吉阿公共同體驗AI音樂共創，讓長輩不再只是音樂的聆聽者，更能成為藝術創作的參與者。

張瑞夫分享，曾有長輩對他說，「你要把我當成年輕的孩子一樣對待。」這句話讓他深刻體會，長輩面對不熟悉的科技與新事物時，同樣需要耐心引導、鼓勵與肯定。

他肯定NSO「愛樂實驗室App」介面直觀、操作友善，透過AI技術協助調整哼唱及節奏，即使不熟悉音樂的長輩，也能享受創作樂趣並獲得成就感，期待未來推廣至更多家庭，促進跨世代共同參與。

魏秋宜表示，今年是文化部與NSO、資策會合作推動高齡科技與藝術應用的第2年，持續透過跨領域合作，拓展高齡者參與藝文活動的機會。今年度除升級AI藝術共創體驗，讓長輩畫作結合音樂轉化為動態影像，也秉持文化部長李遠所強調，以文化的力量陪伴災區民眾的理念。

在科技應用方面，文化部今年持續結合NSO音樂專業及資策會科技研發能量，共同推動「AI輔療音樂共融技術」研發，整合智慧降噪收音、音訊增強與節奏校準，讓長輩無須具備樂理基礎，透過簡單敲擊或哼唱即可參與合奏，相關技術並已導入NSO「愛樂實驗室App」，使藝文體驗延伸至日常生活。

在視覺創作方面，今年持續精進繪圖即時互動及動態影像生成技術，改以行動平板取代傳統固定機台，並導入視覺語言模型（VLM）與生成式AI，讓長輩自由描繪的圖像轉化為動態影像，為生命故事增添新的表達方式。

針對科技應用成果，林玉凡表示，計畫除持續深化AI科技應用，也重視科學實證。去年透過繪畫互動，已初步觀察到長輩聆聽音樂後進行繪畫創作時，腦波出現正向活動；今年進一步導入繪畫過程中的聲音回饋，未來將持續研究驗證相關成效，期盼讓音樂與科技應用走入更多社區及日常生活。