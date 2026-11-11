探索 AI 教育無限可能 航向數位平權

教育部2026年台北資訊月「台灣教育科技展」教育聯合展區，今年以「AI方舟航向數位平權」為主題，以科技為舟、教育為帆，打造兼具科技創新、數位學習與互動體驗的教育主題館。邀請全國師生、家長及民眾共同探索AI教育的無限可能。

展館規劃「AI啟航站」、「智慧補給站」、「素養探索站」及「智慧教室」四大主題展區，展示AI人才培育、數位學習資源、AI素養教育及智慧教學應用成果。

教育部自2026年起推動「AI人才方舟計畫」，以「建構AI學習環境」、「培育AI跨域教學人才」及「強化數據決策能力」三大主軸，結合六大子計畫，持續充實數位學習資源、強化教師AI教學知能及培養學生AI素養，促進AI融入教學與自主學習，提升教育品質及學習成效。

「AI啟航站」展示AI人才方舟計畫的推動主軸與政策藍圖；「智慧補給站」整合學科、議題及素養導向教材，以及遊戲式學習等多元數位資源，展現豐富且多元的教學應用；「素養探索站」則聚焦AI輔助適性學習與跨域探究的實踐成果；「智慧教室」則呈現AI融入教學現場的多元情境。

展館規劃「AI方舟探索任務」，串聯四大主題展區，讓民眾透過參觀及互動闖關，認識AI人才培育、數位學習、AI素養與智慧教學應用。展覽期間亦安排偏鄉學校參訪、貴賓導覽及團體參觀等活動，促進教育交流並拓展學生學習視野。

11月14日展覽期間於台灣教育科技展主舞台舉辦「教育部專場論壇」，邀請教育領域專家學者及實務工作者，分享AI教學應用、智慧學習及數位教育創新成果，交流台灣AI教育的實踐經驗與未來發展方向。

教育部表示，推動AI教育不僅是將新興科技導入教學，更重要的是讓每位學生都能享有數位學習資源，並具備面對AI時代所需的知識與能力。未來將持續充實數位內容完善學習環境、強化教師專業支持及推動AI素養教育，縮短城鄉數位落差，促進教育機會均等。

教育部邀請各界於11月12日至15日前往台北世貿一館參觀「AI方舟 航向數位平權」教育部主題館，透過多元展示與互動體驗，深入認識AI教育的創新成果，共同促進數位平權，攜手打造公平、多元與永續的教育未來。