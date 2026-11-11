快訊

丁學文專欄／AI鉅額支出讓市場變驚弓鳥 動盪成新常態

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

探索 AI 教育無限可能 航向數位平權

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

教育部2026年台北資訊月「台灣教育科技展」教育聯合展區，今年以「AI方舟航向數位平權」為主題，以科技為舟、教育為帆，打造兼具科技創新、數位學習與互動體驗的教育主題館。邀請全國師生、家長及民眾共同探索AI教育的無限可能。

展館規劃「AI啟航站」、「智慧補給站」、「素養探索站」及「智慧教室」四大主題展區，展示AI人才培育、數位學習資源、AI素養教育及智慧教學應用成果。

教育部自2026年起推動「AI人才方舟計畫」，以「建構AI學習環境」、「培育AI跨域教學人才」及「強化數據決策能力」三大主軸，結合六大子計畫，持續充實數位學習資源、強化教師AI教學知能及培養學生AI素養，促進AI融入教學與自主學習，提升教育品質及學習成效。

「AI啟航站」展示AI人才方舟計畫的推動主軸與政策藍圖；「智慧補給站」整合學科、議題及素養導向教材，以及遊戲式學習等多元數位資源，展現豐富且多元的教學應用；「素養探索站」則聚焦AI輔助適性學習與跨域探究的實踐成果；「智慧教室」則呈現AI融入教學現場的多元情境。

展館規劃「AI方舟探索任務」，串聯四大主題展區，讓民眾透過參觀及互動闖關，認識AI人才培育、數位學習、AI素養與智慧教學應用。展覽期間亦安排偏鄉學校參訪、貴賓導覽及團體參觀等活動，促進教育交流並拓展學生學習視野。

11月14日展覽期間於台灣教育科技展主舞台舉辦「教育部專場論壇」，邀請教育領域專家學者及實務工作者，分享AI教學應用、智慧學習及數位教育創新成果，交流台灣AI教育的實踐經驗與未來發展方向。

教育部表示，推動AI教育不僅是將新興科技導入教學，更重要的是讓每位學生都能享有數位學習資源，並具備面對AI時代所需的知識與能力。未來將持續充實數位內容完善學習環境、強化教師專業支持及推動AI素養教育，縮短城鄉數位落差，促進教育機會均等。

教育部邀請各界於11月12日至15日前往台北世貿一館參觀「AI方舟 航向數位平權」教育部主題館，透過多元展示與互動體驗，深入認識AI教育的創新成果，共同促進數位平權，攜手打造公平、多元與永續的教育未來。

數位 平權 教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

資訊月秀最新AI學習夥伴功能 診斷卡點突破瓶頸

從行政減量到課堂創新 新北AI教育經驗躍上東京講堂

教育部師資培育及藝術教育司武曉霞司長專訪：形塑具備韌性與未來力的教師圖像

正義中學接軌AI 科技教育與升學輔導並進

相關新聞

世新大學裁系辦、圖書館添遊戲機惹議 教育部令改善前恢復原配置

世新大學裁撤系辦、整修圖書館，引發學生啟動「舍我學運」。世新大學學權前進陣線與台大勞工社、政大種子社等團體，今天中午預計在世新大學門口發起跨校聯合宣講。教育部表示，校方確實未善盡溝通責任，教育部給予一個月時間改善，且校方需先暫緩現行措施，代表需先恢復原有系辦配置。

大學新宿舍運動砸62億、改善5.5萬床 卓榮泰讚：比信義官邸還漂亮

教育部今天舉行新宿舍運動展「有這樣的宿舍，你幾點回家？」開幕典禮。教育部於2019年起推動新宿舍運動，協助大專校院整修老舊宿舍，改善居住舒適度與隱私。行政院長卓榮泰今天表示，政府迄今核定逾62億協助改善宿舍，已實質改善約5.5萬床。

偏鄉久任獎金擴大適用對象 教練、校護能否納入 教育部：尚未取得共識

立法院教育及文化委員會今天審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」，多名立委關心偏鄉久任獎金是否擴大納入專任運動教練、護理師及營養師等專業人力。教育部先前表示，預計9月討論相關議題，兩個月過去，立委關心相關進度。國教署長彭富源表示，目前已召集各縣市政府討論，並盤點相關人力，但由於涉及不同任用制度及主管機關，仍須與地方政府及相關部會協調，尚未取得共識。

中興大學違法解約…美食街業者被迫走人 校方判賠3183萬元

國立中興大學2017年和緻圓公司簽約，原為期10年由業者活動中心經營美食廣場，興大2022年以對方違反規定直接解約，緻圓主張設備、租金損失求償3541萬元；台中地院根據合約、雙方往來紀錄，認為興大違法終止契約，一共判處中興大學應給付緻圓公司3183萬元，可上訴。

我與素養的距離／九合一選舉登場！帶你認識選舉的過程

2026年11月28日臺灣地方公職人員的選舉與第22案全國性公投即將登場，民眾將透過手中的選票，選出地方首長與民意代表。目前各候選人正如火如荼展開競選活動，你知道為什麼他們現在才開始競選活動嗎？一場選舉從開始到結束，需要經過哪些程序呢？

高為元爭議 清大將校內意見普查

清華大學校長高為元赴美覓職爭議持續延燒，清大昨加開校務會議，會中決議擱置校務監督委員會提出的校內意見調查案，並通過排除校友，僅針對全校二萬名教職員生進行意見普查，調查高的行為是否傷害校譽、是否對校務有負面影響。不過，全校普查何時進行、何時公布結果等，會中無具體討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。