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伊雲谷海外布局再下一城 攜手日本上市企業 C&R 拓展雲端服務市場

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

雲端服務領導品牌伊雲谷數位科技（6689）今日舉行策略聯盟記者會，宣布與日本東證 Prime 上市企業株式會社 CREEK & RIVER（C&R）締結策略合作，雙方將於本合資成立新公司「株式会社 C&R eCloud Partners」，鎖定日本企業雲端、資安、AI 市場。

伊雲谷指出，這是公司首度以合資模式進軍海外，將結合伊雲谷累積多年的雲端託管技術與自有平台，以及 C&R 在日本深耕的客戶網路與業務經驗，提供兼具全球技術與在地支援的雲端服務

伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏表示：「伊雲谷拓展海外市場已逾 10 年，始終秉持『品質國際化、服務在地化』的信念。日本市場對技術品質、服務穩定與在地信任要求極高，選擇經驗豐富的在地夥伴，能讓我們更快速理解客戶需求，事半功倍。C&R 長期深耕日本企業市場，擁有成熟的客戶網路與地洞察，與伊雲谷在雲端技術與服務上的優勢形成良好互補。希望透過這次合作，建立貼近日本市場的服務模式，讓我們的技術與經驗快速轉化為可持續在地服務與長期客戶價值。」

AI 在日本發展快速，帶動新一波企業上雲需求，隨著企業雲端應用規模持續擴大，挑戰也隨之而來、企業面臨雲端成本不斷攀升且日常維運與資安管理日益複雜，如何透過工具善用夥伴技術，管理雲端資源與提升維運效率，已成為企業推動雲端及 AI 發展時需面對的重要課題。

C&R 深耕日本專業人才經紀逾三十年，業務橫跨影像、遊戲、網路、IT 等多元產業，合作客戶超過 5 萬家。具備成熟的在地銷售、客戶關係經營與市場拓展能力，可協助伊雲谷快速建立在地接觸管道、服務推廣與業務拓展。

伊雲谷則深耕 AWS 技術逾 10 年，將累積的跨國雲端託管經驗產品化，自主打造 Atlas 2.0 平台，實現維運自動化與成果視覺化，讓日本企業對雲端託管服務更有信心。伊雲谷並以多年實戰經驗訓練 Atlas 2.0 MSP AI Agent，使跨國維運兼顧品質穩定與高效率，協助企業透過同一平台即可實現雲端成本控管、資安與維運一次到位。

C&R 會長井川幸広表示：「隨著日本企業持續擴大雲端應用，市場對服務的期待也從導入，進一步延伸到長期維運、管理效率與技術支援。此次與伊雲谷合作，讓我們能在既有客戶關係與在地服務基礎上，結合其在雲端託管、跨國維運與平台化管理方面的專業能力，為企業客戶提供更完整的雲端服務選擇。」

Atlas 2.0 雲端管理平台將伊雲谷多年跨國雲端託管與維運經驗平台化，協助企業集中掌握雲端資源、使用狀況與維運成果，並透過維運自動化與 FinOps 成本管理，提高雲端支出的透明度與優化效率。對日本企業而言，這不只是導入一項管理工具，而是透過「專業服務 + 平台能力」的整合模式，降低雲端營運複雜度，建立更可持續、可視化且可優化的管理機制。

此次合資是伊雲谷拓展日本市場的重要里程碑。伊雲谷將以自有的託管經驗與 Atlas 2.0 平台為根基，與 C&R 攜手在協助客戶穩定雲端營運、建立信任後，逐步延伸至數據應用、生成式 AI 與核心系統現代化等高附加價值服務，全面賦能客戶的數位與 AI 轉型，並為持續拓展亞太市場開創新局。

伊雲谷 雲端 雲端服務

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