台積電盤中漲75元市值重返60兆元 貢獻指數586點

晶圓代工龍頭台積電規劃第3季現金股利增至每股新台幣9元，創新高，台積電也核准上兆元資本預算，加上10月營收創單月新高，激勵台積電盤中強勢，最高2360元，漲75元，漲幅3.28%，市值增加1.94兆元，重返60兆元至61.2兆元。

根據統計，台積電單一個股占台股整體權重達42.35%，台積電盤中漲75元，貢獻加權指數達586點。

台積電自結10月營收5868.9億元，月增14.7%，年增59.7%，創歷史新高，台積電先進製程技術需求持續強勁，2奈米製程出貨量進一步增加。

台積電累計前10月營收4兆4856.17億元，較2025年同期成長43.3%。台積電先前預期，今年美元營收可成長約44%，台積電先前評估第4季營收將達到523億至543億美元，市場推估台積電11月和12月平均單月營收約新台幣5381億至5699億元。

台積電董事會10日核准資本預算409億2670萬美元，約新台幣1兆3450.56億元，主要用於建置及升級先進製程、先進封裝和特殊製程產能，以及廠房興建、廠務設施工程、2027年研發資本預算。

台積電先前表示，預期今年至2028年的資本支出金額，將比過去3年顯著增加，並且增幅更大，台積電會持續大力投資，支持客戶成長。

台積電董事會10日也核准在5億美元額度內認購Anthropic普通股，以及5億美元額度內認購OpenAIGroup特別股股份。市場解讀，這代表台積電對於人工智慧AI產業投資發展正向看待。

不過外資對台積電態度持續保守，根據統計，外資10日持續賣超台積電8182張，累計連續23個交易日賣超台積電達26.29萬張。