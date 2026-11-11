快訊

丁學文專欄／AI鉅額支出讓市場變驚弓鳥 動盪成新常態

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電盤中漲75元市值重返60兆元 貢獻指數586點

中央社／ 台北11日電

晶圓代工龍頭台積電規劃第3季現金股利增至每股新台幣9元，創新高，台積電也核准上兆元資本預算，加上10月營收創單月新高，激勵台積電盤中強勢，最高2360元，漲75元，漲幅3.28%，市值增加1.94兆元，重返60兆元至61.2兆元。

根據統計，台積電單一個股占台股整體權重達42.35%，台積電盤中漲75元，貢獻加權指數達586點。

台積電自結10月營收5868.9億元，月增14.7%，年增59.7%，創歷史新高，台積電先進製程技術需求持續強勁，2奈米製程出貨量進一步增加。

台積電累計前10月營收4兆4856.17億元，較2025年同期成長43.3%。台積電先前預期，今年美元營收可成長約44%，台積電先前評估第4季營收將達到523億至543億美元，市場推估台積電11月和12月平均單月營收約新台幣5381億至5699億元。

台積電董事會10日核准資本預算409億2670萬美元，約新台幣1兆3450.56億元，主要用於建置及升級先進製程、先進封裝和特殊製程產能，以及廠房興建、廠務設施工程、2027年研發資本預算。

台積電先前表示，預期今年至2028年的資本支出金額，將比過去3年顯著增加，並且增幅更大，台積電會持續大力投資，支持客戶成長。

台積電董事會10日也核准在5億美元額度內認購Anthropic普通股，以及5億美元額度內認購OpenAIGroup特別股股份。市場解讀，這代表台積電對於人工智慧AI產業投資發展正向看待。

不過外資對台積電態度持續保守，根據統計，外資10日持續賣超台積電8182張，累計連續23個交易日賣超台積電達26.29萬張。

台積電 市值 指數

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電（2330）股息直接跳9元！明年4月發錢、還要投資OpenAI

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

台積電出手！核准最高10億美元認購Anthropic、OpenAI股份

台積電核准1.34兆元資本預算 建廠與擴充產能

相關新聞

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

AI人才戰使科技業缺工嚴峻 研發主管年薪中位數逼近200萬

全球AI競爭白熱化，從美中科技角力、先進晶片供應鏈布局，人工智慧已成為各國科技競爭與產業升級的核心戰場。台灣身為全球半導體供應鏈的重要基地，除了面臨國際技術競爭與供應鏈安全挑戰，更必須面對日益嚴峻的人才爭奪戰。1111人力銀行統計，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，較去年同期大增46%，顯示就業市場AI人才需求持續升溫中，其中以電子科技、資訊、軟體及半導體產業最火燙。

AI 產業邁向第二階段「商業化落地與獲利驗證」 2027聚焦美台韓 AI

近期全球股市震盪加劇，美國科技股漲多後出現獲利了結，連帶影響台股及亞洲科技類股表現。市場關注焦點除了企業財報表現外，也逐漸轉向美國AI資料中心相關法規、能源供應及基礎建設建置時程等議題，使AI概念股短線波動加劇。

1220⭢364.5元崩7成「破底翻」？國巨漲停能買嗎？老手提點這事

台股周一(11/9)強勢反彈，終場上漲1,960.06點，以41,661.7點作收。盤面上被動元件股包括國巨*(2327)、華新科(2492)、立隆電(2472)等都火力全開亮燈漲停直到收盤。其中，國巨一掃先前頹勢，股價重返400元大關，終場仍有超過1.3萬張排隊等著買，成交量也有1.6萬張以上。

日月光10月營收威風！業績連四月攻頂 先進封測躍集團投資重心

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（10）日公布10月合併營收886.2億元，連續四個月改寫單月歷史新高，月增0.6%、年增47.1%，反映AI對先進封測需求強勁；前十月合併營收6,975.02億元，年增32.1%，同期最佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。