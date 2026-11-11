鉅橡：載板上游缺料影響客戶拉貨 台南新廠明年首季拚試車

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）表示，觀察載板上游缺料影響客戶拉貨。此外鉅橡持續推進台南新廠建置計畫，預計於2027年第1季進行試車。公司將依據客戶訂單需求及市場變化，彈性調整產能配置，待新產能逐步開出、製程效率趨於穩定後，可望進一步擴大整體供貨規模，提升高階產品供應能力，並透過產能利用率提升及規模經濟效益逐步發揮，為中長期營收與獲利成長增添動能。

鉅橡前三季合併營收新台幣11.99億元，較去年同期成長21.39％；前三季歸屬於母公司稅後淨利為1.05億元，較去年同期成長60.75％；每股稅後純益（EPS）為1.27元，創近年同期新高。10月受到中國大陸十一長假工作天數減少影響，單月出貨節奏略為放緩，10月合併營收1.29億元較去年同期成長24.82％；累計1-10月合併營收13.26億元，年增率22.23％。

鉅橡受惠PCB高階材料出貨穩健，帶動整體營收規模持續擴大，累計前三季合併營收新台幣11.99億元，較去年同期成長21.39％。在獲利表現方面，公司適度調整產品售價以反映原物料成本上漲，並持續提升高階產品出貨占比，優化整體產品組合，帶動前三季毛利率提升至25.7％，優於去年同期21.72％。

鉅橡進一步指出，儘管原物料價格持續上揚，加上新廠建置相關營運投入及人事成本增加，使整體成本費用同步墊高，惟在營收規模擴大及產品組合改善的帶動下，前三季歸屬於母公司稅後淨利仍達1.05億元，年增60.75％，累計每股稅後盈餘（EPS）達1.27元，整體營運維持成長態勢。

鉅橡表示，10月受到中國大陸十一長假工作天數減少影響，出貨節奏略為放緩，單月合併營收為1.29億元，較去年同期成長24.82％；累計1-10月合併營收13.26億元，年增率22.23％。展望第4季，目前高階產品訂單需求延續，整體拉貨節奏與前三季大致相當，惟載板上游玻纖布、銅箔等關鍵材料供應仍相對吃緊，影響部分客戶的生產排程及拉貨節奏，進而牽動短期出貨表現。終端市場需求維持穩健，公司仍將密切掌握客戶拉貨及原物料供應狀況，適時調整生產排程，以維持整體供貨效率及營運動能。

除PCB高階材料業務外，鉅橡亦持續深耕美耐板建材市場，積極拓展產品應用領域及銷售通路，並規劃於2027年進軍日本市場，進一步擴大海外業務布局。公司看好美耐板業務成長潛力，預期2027年相關營收可望挑戰雙位數成長，為整體營運注入新動能。展望2027年，在高階PCB材料需求穩健、台南新廠產能逐步開出，以及美耐板業務持續拓展下，鉅橡對明年整體營運維持審慎樂觀態度。