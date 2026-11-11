快訊

丁學文專欄／AI鉅額支出讓市場變驚弓鳥 動盪成新常態

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
超微EPYC Embedded 9006系列處理器。該系列採SP7平台，支援16通道DDR5記憶體、PCIe Gen 6及CXL 3.1，提升記憶體與裝置連接能力，服務半導體測試設備、網路防火牆及企業儲存控制器。公司／提供
超微EPYC Embedded 9006系列處理器。該系列採SP7平台，支援16通道DDR5記憶體、PCIe Gen 6及CXL 3.1，提升記憶體與裝置連接能力，服務半導體測試設備、網路防火牆及企業儲存控制器。公司／提供

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

微軟Azure正將第六代EPYC導入AI基礎設施，旗下HDv2服務承接AI資料處理、代理式AI與高效能運算，HXv2則鎖定晶片設計與技術運算，讓企業透過雲端使用新一代算力。

甲骨文OCI Compute E7執行個體也將採用新處理器，支援企業應用，以及AI模型運作所需的CPU服務。Meta則正與超微密切合作驗證新平台，為大規模部署作準備，合作進度從產品採用延伸至後續擴充。

除了資料中心，EPYC嵌入式9006系列也切入產業設備。三星電子表示，新處理器結合旗下DDR5記憶體、高速SSD與CXL記憶體擴充產品，可因應製造測試日益提高的效能與頻寬需求，期待與超微合作導入測試基礎設施。

台廠方面，立端NCA-6145採用EPYC嵌入式9006系列，鎖定網路與資安需求；瑞傳科技則將其視為下一代測試與量測平台的關鍵，透過大容量記憶體與高速傳輸，接收多通道量測資料，支援精密儀器運作。

威強電指出，新平台單插槽提供96條PCIe Gen 6通道，可讓單一系統以全速平行驗證多顆SSD，縮短測試周期。隨儲存裝置升級，公司將與超微合作，協助客戶加速下一代高速SSD上市。

超微 微軟 甲骨文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

超微Venice進入量產出貨 台積電2奈米助陣！鴻海、仁寶等迎商機

超微新品亮相 戴爾、聯想等五大廠站台、端出整合方案

仁寶串聯NVIDIA新世代運算與網路技術 加速AI基礎設施規模化發展

超微找緩解記憶體瓶頸解方 收購新創MEXT

相關新聞

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

AI人才戰使科技業缺工嚴峻 研發主管年薪中位數逼近200萬

全球AI競爭白熱化，從美中科技角力、先進晶片供應鏈布局，人工智慧已成為各國科技競爭與產業升級的核心戰場。台灣身為全球半導體供應鏈的重要基地，除了面臨國際技術競爭與供應鏈安全挑戰，更必須面對日益嚴峻的人才爭奪戰。1111人力銀行統計，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，較去年同期大增46%，顯示就業市場AI人才需求持續升溫中，其中以電子科技、資訊、軟體及半導體產業最火燙。

AI 產業邁向第二階段「商業化落地與獲利驗證」 2027聚焦美台韓 AI

近期全球股市震盪加劇，美國科技股漲多後出現獲利了結，連帶影響台股及亞洲科技類股表現。市場關注焦點除了企業財報表現外，也逐漸轉向美國AI資料中心相關法規、能源供應及基礎建設建置時程等議題，使AI概念股短線波動加劇。

1220⭢364.5元崩7成「破底翻」？國巨漲停能買嗎？老手提點這事

台股周一(11/9)強勢反彈，終場上漲1,960.06點，以41,661.7點作收。盤面上被動元件股包括國巨*(2327)、華新科(2492)、立隆電(2472)等都火力全開亮燈漲停直到收盤。其中，國巨一掃先前頹勢，股價重返400元大關，終場仍有超過1.3萬張排隊等著買，成交量也有1.6萬張以上。

日月光10月營收威風！業績連四月攻頂 先進封測躍集團投資重心

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（10）日公布10月合併營收886.2億元，連續四個月改寫單月歷史新高，月增0.6%、年增47.1%，反映AI對先進封測需求強勁；前十月合併營收6,975.02億元，年增32.1%，同期最佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。