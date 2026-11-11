超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

微軟Azure正將第六代EPYC導入AI基礎設施，旗下HDv2服務承接AI資料處理、代理式AI與高效能運算，HXv2則鎖定晶片設計與技術運算，讓企業透過雲端使用新一代算力。

甲骨文OCI Compute E7執行個體也將採用新處理器，支援企業應用，以及AI模型運作所需的CPU服務。Meta則正與超微密切合作驗證新平台，為大規模部署作準備，合作進度從產品採用延伸至後續擴充。

除了資料中心，EPYC嵌入式9006系列也切入產業設備。三星電子表示，新處理器結合旗下DDR5記憶體、高速SSD與CXL記憶體擴充產品，可因應製造測試日益提高的效能與頻寬需求，期待與超微合作導入測試基礎設施。

台廠方面，立端NCA-6145採用EPYC嵌入式9006系列，鎖定網路與資安需求；瑞傳科技則將其視為下一代測試與量測平台的關鍵，透過大容量記憶體與高速傳輸，接收多通道量測資料，支援精密儀器運作。

威強電指出，新平台單插槽提供96條PCIe Gen 6通道，可讓單一系統以全速平行驗證多顆SSD，縮短測試周期。隨儲存裝置升級，公司將與超微合作，協助客戶加速下一代高速SSD上市。