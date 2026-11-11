美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

張善政說，美光勞資協商會議在市府已進行到第二次，上周剛開完，氣氛相當不錯，他也親自出席，鼓勵雙方善意溝通。由於上次會議沒有結論，下一次會議將在17日下午召開。

張善政表示，目前的關鍵進展是美光資方已端出紅利獎金方案，資方認為這是最好的方案。不過勞方認為，這個方案與原始訴求相比仍有一段差距；此外，每位員工實際可以拿到多少並不清楚，因為方案需要經過計算，算法並不簡單。

張善政指出，美光已開發一套資訊系統，預計這兩天就會在全球上線，供全世界員工使用。系統上線後，每位員工都可以查到自己在新方案下能拿到的獎金或股票。他希望勞方利用將近一周的時間，了解自己實際可以拿到的數字，再決定支持或反對資方提出的方案，「我想這是一個關鍵的時候。」

張善政說，17日的會議將繼續召開，他也可能出席，希望雙方依照上次提到的大原則，本於善意繼續協商。同時他與美光台灣董事長及美國總部高層隨時保持聯繫，已向對方表達市府正盡最大努力，協助勞資雙方達成共識。

張善政也提到，他特別向美光總裁表示，在台灣、在桃園的投資一定要繼續走下去；美光總裁則回應，台灣尤其是桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資，也希望勞資協商會議能順利進行。