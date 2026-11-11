AI人才戰使科技業缺工嚴峻 研發主管年薪中位數逼近200萬

全球AI競爭白熱化，從美中科技角力、先進晶片供應鏈布局，人工智慧已成為各國科技競爭與產業升級的核心戰場。台灣身為全球半導體供應鏈的重要基地，除了面臨國際技術競爭與供應鏈安全挑戰，更必須面對日益嚴峻的人才爭奪戰。1111人力銀行統計，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，較去年同期大增46%，顯示就業市場AI人才需求持續升溫中，其中以電子科技、資訊、軟體及半導體產業最火燙。

值得注意的是，隨著生成式AI應用導入各產業，人才需求已不再侷限軟體開發及資料分析，更逐步延伸至晶片設計、製程整合、系統應用及跨領域技術人才。

1111人力銀行執行董事陳曉蓁指出，台灣科技產業面臨雙重人才瓶頸，一方面是AI、半導體先進製程及IC設計等高階專業人才供不應求，另一方面，少子化也讓基層生產線招募難度提高，過去科技業缺工多集中在特定專業職務，如今已從高階研發、製程工程師延伸至設備維護、技術員及生產線人力，顯示科技產業人才供需失衡正逐漸擴大。

根據1111人力銀行公布的「企業晉用研發替代役滿意度調查」也顯示，科技業缺工問題評分達6.45分，高居各產業之冠。分析缺工原因，54.5%企業認為少子化造成就業人口減少，46.6%認為求職者就業意向改變，42.4%指出國際大廠挖角造成人才流失，另有37.5%認為理工人才培育供不應求。顯示科技業缺工並非單純的職缺增加，而是人口結構、人才培育速度與國際人才競爭多重因素交互影響的結果。

陳曉蓁指出，台灣半導體產業具備全球競爭優勢，但當國際科技大廠持續擴大AI布局，各國對半導體人才的需求同步增加，人才競爭已不再侷限於國內企業之間。尤其科技大廠具備薪資競爭力與資源優勢，容易吸引優秀人才，讓中小型企業面臨更大的招募壓力。企業若要避免人才持續流失，除了提高薪資，也必須從獎金制度、員工福利、職涯發展及工作環境等面向強化留才措施。

從科技人才的薪資行情來看，1111人力銀行發言人曾仲葳表示，數位IC設計是半導體產業中薪資成長相當亮眼的職涯領域之一。以碩士畢業新鮮人為例，數位IC設計工程師起薪約6萬5,000至7萬5,000元，具備三年左右工作經驗後，月薪可提升至8萬至10萬元，年薪突破百萬元並不罕見。若進一步累積技術實力、專案經驗及管理能力，進入高階研發職務或擔任技術主管，年薪中位數可望逼近200萬元，因而成為近年極為熱門的職涯選項。

面對科技產業人才供給逐漸緊縮，曾仲葳建議企業應加速建立長期人才培育機制，包括透過產學合作、企業實習、預聘制度及校園人才培育，提早接觸電機、電子、資工及相關理工科系學生；同時也應適度擴大招募科系與跨領域人才來源，讓非傳統資訊背景人才，也能透過專業訓練後投身AI應用及科技產業。

陳曉蓁強調，AI競爭的核心不只是晶片技術與算力，更是人才競爭，台灣若要持續掌握全球半導體及AI供應鏈優勢，除了強化高階研發人才培育，也必須正視基層技術人力短缺問題，從教育端、企業端到政府政策共同建立人才培育與留任機制，才能將半導體產業優勢轉化為長期競爭力。