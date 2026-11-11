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東研信超龜山三廠動工 搶攻 AI 伺服器檢測商機 明年第4季啟用

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

專業電子檢測廠商東研信超（6840）表示，為因應高功率AI伺服器檢測需求持續攀升，東研信超已展開龜山三廠建廠計劃，並於10月取得廠房建築執照、正式開工動土，預計2027年上半年完成建物及實驗室主體，隨後安排檢測設備進駐，最快第3季可提供預測試並取得相關實驗室認可資格，目標第4季正式啟用投入營運。

東研信超表示，龜山三廠將規劃高達2.5MW等級的超高功率檢測量能，並配置液對液CDU一次側冰水主機循環解熱系統，提前布局下一世代AI伺服器及高功率電力設備檢測需求。公司亦將持續推動既有檢測平台之產能整合、流程優化及作業自動化，提升整體營運效率與高附加價值業務占比，在擴大營運規模的同時，強化中長期獲利能力，為公司創造更穩健且具延續性的成長動能。

東研信超表示，受惠AI伺服器相關檢測案件持續挹注，10月合併營收達新台幣8,624萬元，年增23.4%，即便10月份兩岸假期天數較多，仍創歷年同期新高表現；累計前10月合併營收達8.38億元，年增13.3%，維持穩健成長態勢。其中AI伺服器相關檢測業務單月營收占比已接近兩成，顯示公司高階檢測業務布局逐步展現成果。隨著AI伺服器朝高功率、高密度及液冷架構發展，相關檢測需求持續提升，帶動公司檢測服務朝更高技術門檻及高附加價值領域延伸。

東研信超日前董事會同步通過前三季財務報告，累計前三季合併營收7.51億元，營業利益4,449萬元，稅後淨利3,899萬元，每股稅後純益（EPS）1.28元。第3季獲利主要受到一次性成本費用因素影響，包括為配合客戶檢測案件時程需求，公司進行電力擴容作業，提列部分相關額外營運成本費用於第3季初。隨著新增檢測量能逐步投入營運，以及高階AI檢測案件持續挹注，公司將持續優化產能配置與營運效率，強化整體獲利表現。

展望全年，東研信超表示，依據目前接單情況及在手案件排程，東研信超對2026年營運維持正向看法，全年營收有機會挑戰歷史新高，依目前客戶需求及案件排程情況，龜山二廠AI伺服器相關檢測需求已延伸至2027年第2季，展現高階檢測業務良好的市場需求及接單能見度。既有NB、網通及工控等消費性電子檢測案件量亦維持約2.5至3個月水準，顯示AI與傳統檢測業務需求同步支撐整體營運。

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