AI 產業邁向第二階段「商業化落地與獲利驗證」 2027聚焦美台韓 AI

近期全球股市震盪加劇，美國科技股漲多後出現獲利了結，連帶影響台股及亞洲科技類股表現。市場關注焦點除了企業財報表現外，也逐漸轉向美國AI資料中心相關法規、能源供應及基礎建設建置時程等議題，使AI概念股短線波動加劇。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，近期全球股市波動主要來自三項因素，包括美國AI資料中心法規與能源供應討論升溫、部分科技股漲幅已大而出現獲利了結，以及市場重新檢視AI資本支出效益與景氣循環變化。

郭修誠指出，目前市場特別關注美國各州針對資料中心用電、環境評估及基礎建設審核趨於嚴格，短期可能影響部分AI資料中心建置進度，進而造成AI相關族群出現震盪。然而，若從產業發展角度觀察，全球主要雲端服務業者包括Microsoft、Amazon、Google及Meta等科技龍頭，至今仍持續擴大AI投資規模，顯示AI基礎建設需求並未出現實質轉弱跡象。

郭修誠表示，AI產業正從第一階段的「算力與基礎建設軍備競賽」，邁向第二階段的「商業化落地與獲利驗證」。市場關注重心已不再是誰擁有最大的模型，而是誰能最快將AI轉化為企業營收、獲利與生產力。因此，即便近期市場受到政策及法規議題干擾而波動，但從企業財報及需求端觀察，AI長期成長趨勢並未改變。

美股：資料中心法規疑慮短線干擾 AI龍頭獲利動能仍穩健

針對美股後市，大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱認為，目前仍以大型科技平台為市場主軸。包括NVIDIA、Microsoft、Amazon、Alphabet及Meta等企業，不僅掌握全球AI算力、平台及雲端資源，也開始將AI投資逐步轉化為實際營收與獲利成果。雖然市場對AI資本支出規模、資料中心建設進度與能源供應問題有所疑慮，但整體AI需求並未消失，反而正逐步從模型訓練延伸至Agent、企業應用與生產力工具等商業場景，因此對美國科技產業維持「中性偏多」看法。

台股：AI供應鏈地位難以取代 中長線仍具成長優勢

台股方面，市場近期同步受到國際資金流向及科技股修正影響，不過，郭修誠認為，台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位並未改變。從先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器、ASIC客製化晶片、光通訊到高速傳輸等領域，台灣企業仍掌握全球最重要的技術與產能優勢。他指出，當AI產業從建設期進入商業化階段，企業對運算能力及基礎建設需求將持續增加，台灣供應鏈仍可望持續受惠。儘管短線市場可能受到情緒面及外資調節影響，但在企業獲利與產業趨勢支撐下，對台股後市同樣維持中性偏多看法。

韓股：HBM需求強勁 AI記憶體產業仍具長線優勢

韓股方面，近期雖跟隨全球科技股拉回，但大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示認為，AI帶動的高頻寬記憶體（HBM）需求仍是韓國市場最重要的成長動能。

目前SK海力士及三星電子仍掌握全球HBM市場主導地位，隨AI資料中心及高效能運算需求持續成長，韓國半導體產業可望持續受惠。

從產業角度觀察，美國掌握AI軟體平台與雲端應用、台灣掌握AI硬體供應鏈、韓國則掌握HBM記憶體核心技術，三者共同構成全球AI供應鏈最重要的成長主軸。

郭修誠強調，近期市場對AI資料中心政策與法規議題有所疑慮，但目前觀察仍屬建設時程與執行效率調整，而非需求消失。全球企業數位轉型、AI滲透率提升以及商業化應用擴散的大方向並未改變，AI產業仍處於長期成長周期初期階段。

針對近期市場波動是否調整ETF布局策略，郭修誠表示，大華銀投信旗下ETF均依循追蹤指數規則運作，不會因短期市場波動進行大幅度主動調整，因此近期並未改變既有投資策略。

不過，市場波動反而凸顯跨市場布局的重要性。目前AI產業已不再是單一公司或單一市場的成長故事，而是由美國AI平台與軟體應用、台灣AI硬體供應鏈，以及韓國HBM記憶體龍頭共同驅動的跨國供應鏈趨勢。

郭修誠對美股、台股及韓股AI相關產業維持「中性偏多」看法，投資人宜以中長期角度看待短期波動，透過分批布局或定期定額方式參與AI長線成長機會，避免因短期消息面干擾而錯失產業發展趨勢。