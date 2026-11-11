押寶AI雙雄 台積入股Anthropic、OpenAI

護國神山台積電昨日召開董事會通過五項決議，最令外界關注的兩項決議，一是第三季現金股利增至九元，較第二季的每股七元高出兩元，創下新高；另一項決議則將以不超過五億美元的額度，認購Anthropic普通股，並以不超過五億美元的額度，認購OpenAI特別股，擴大整體投資布局。

第三季營收、獲利 同創新高

台積電昨日召開董事會，通過財報、配息、資本預算、設立投資公司、投資Anthropic與OpenAI等五大議案。台積電今年第三季營收與獲利同創新高，該季配息同步拉升至新高的九元紀錄，較先前季配息七元調升百分之廿八點六，刷新調幅與金額，替股東「抗通膨」。

法人認為，此舉反映台積電現金流充沛，後續可望再穩步調升，預期未來一年總股息可望從卅六元起跳。

台積電季配息過去穩定約每兩季提高一次。法人推測，台積電自由現金流穩健，全年現金股息逐步提升，預估隨營收獲利提升，二○二六年股息優於預期、自卅二元起跳，二○二七年估卅六元至約四十元，甚至可望再提高。

台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照

需求強勁 前10月營收逾4.4兆

台積電也於昨日公布十月營收，受惠於人工智慧（ＡＩ）晶片需求持續強勁，以及三奈米、二奈米先進製程出貨動能升溫，十月合併營收五八六八點九億元，月增十四點七、年增百分之五十九點七，展現強勁成長力道；累計前十月營收達四兆四八五六點一七億元，年增百分之四十三點三。法人預估，台積電第四季營收有機會挑戰財測高標，全年營收更有望突破五點六兆元。

另外一項廣受外界關注的議案，則是分別以不超過五億美元額度，認購Anthropic普通股及OpenAI特別股。兩項認購案的股份種類與價格條件各有不同，公告尚未揭露實際認購股數、持股比率及交易完成時程。

ＡＩ新創Anthropic於十日提交文件給美國證管會（ＳＥＣ），預計透過ＩＰＯ和私募配售，籌集至多九○四億美元資金，成為首家上市的先進ＡＩ實驗室，發行規模超過SpaceX紀錄。

Anthropic計畫透過ＩＰＯ籌集六四四億美元，將以每股七十至七十八美元，發行八點○一四億股，投資者則將出售二三六○萬股。而谷歌、輝達、超微（ＡＭＤ）、博通、美光、微軟和台積電等大企業，將依ＩＰＯ價格透過私下安排方式，投資二六○億美元。依發行價區間上限以及文件所列的發行在外股份計算，Anthropic市值將達到約一兆美元。