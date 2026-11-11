記憶體教父直言 台積不可能跨足DRAM

隨著人工智慧（AI）帶動邏輯晶片與記憶體整合需求大增，台積電（2330）未來是否可能跨足DRAM（動態隨機存取記憶體）製造，成為市場關注焦點。

對此，有記憶體教父之稱、兆捷科技董事長高啟全昨（10）日直言，邏輯晶片與DRAM是完全不同的技術領域，即使台積電擁有全球最先進的晶圓製造能力，也不代表具備DRAM量產競爭力，他不認為台積電會跨足傳統DRAM市場。

另一方面，對於中國大陸記憶體廠積極投入4F² DRAM技術，高啟全同樣不看好，認為電容結構及漏電問題難以克服，即使不計成本投入研發，也未必能突破量產瓶頸。

高啟全指出，邏輯晶片與記憶體的製程技術截然不同，DRAM具有高度專業門檻，並非擁有先進邏輯製程技術就能順利跨入。他提及，台積電早年曾有DRAM相關經驗，後來未持續發展，顯示記憶體製造並非容易跨越的領域。

對於AI時代邏輯晶片與記憶體逐漸走向3D堆疊、異質整合，是否意味台積電必須自行生產DRAM？高啟全認為，這是兩回事。

晶片整合與記憶體製造是不同技術，台積電即使持續深化先進封裝與3D整合，也不代表需要直接跨入DRAM製造。