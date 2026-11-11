聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體教父直言 台積不可能跨足DRAM

經濟日報／ 記者簡永祥／台北報導
隨著人工智慧（AI）帶動邏輯晶片與記憶體整合需求大增，台積電未來是否可能跨足DRAM（動態隨機存取記憶體）製造，成為市場關注焦點。路透
隨著人工智慧（AI）帶動邏輯晶片與記憶體整合需求大增，台積電未來是否可能跨足DRAM（動態隨機存取記憶體）製造，成為市場關注焦點。路透

隨著人工智慧（AI）帶動邏輯晶片與記憶體整合需求大增，台積電（2330）未來是否可能跨足DRAM（動態隨機存取記憶體）製造，成為市場關注焦點。

對此，有記憶體教父之稱、兆捷科技董事長高啟全昨（10）日直言，邏輯晶片與DRAM是完全不同的技術領域，即使台積電擁有全球最先進的晶圓製造能力，也不代表具備DRAM量產競爭力，他不認為台積電會跨足傳統DRAM市場。

另一方面，對於中國大陸記憶體廠積極投入4F² DRAM技術，高啟全同樣不看好，認為電容結構及漏電問題難以克服，即使不計成本投入研發，也未必能突破量產瓶頸。

高啟全指出，邏輯晶片與記憶體的製程技術截然不同，DRAM具有高度專業門檻，並非擁有先進邏輯製程技術就能順利跨入。他提及，台積電早年曾有DRAM相關經驗，後來未持續發展，顯示記憶體製造並非容易跨越的領域。

對於AI時代邏輯晶片與記憶體逐漸走向3D堆疊、異質整合，是否意味台積電必須自行生產DRAM？高啟全認為，這是兩回事。

晶片整合與記憶體製造是不同技術，台積電即使持續深化先進封裝與3D整合，也不代表需要直接跨入DRAM製造。

DRAM 台積 晶圓 記憶體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電跨足DRAM？記憶體教父高啟全直言：不可能

特斯拉衝自製DRAM 傳馬斯克與台積重談晶片合作

因應記憶體載板缺貨 英特爾攜手台積電推出首款導入UCIe介面處理器

控聯想、金士頓侵權！美企申請337調查 劍指DRAM、NAND設備

相關新聞

押寶AI雙雄 台積入股Anthropic、OpenAI

護國神山台積電昨日召開董事會通過五項決議，最令外界關注的兩項決議，一是第三季現金股利增至九元，較第二季的每股七元高出兩元，創下新高；另一項決議則將以不超過五億美元的額度，認購Anthropic普通股，並以不超過五億美元的額度，認購OpenAI特別股，擴大整體投資布局。

新聞分析／台積10億美元 AI產業定心丸

人工智慧（ＡＩ）投資持續升溫，但是，雲端業者龐大的資本支出何時轉為實質獲利，是投資圈最關注的焦點。如今，晶圓代工龍頭台積電給出定心丸，透過投資OpenAI、Anthropic兩家ＡＩ新創，向市場傳遞看好ＡＩ產業前景的強烈訊號，有助於重振ＡＩ族群投資信心。

超微Venice進入量產出貨 台積電2奈米助陣！鴻海、仁寶等迎商機

超微第六代EPYC伺服器處理器Venice進入量產出貨階段，以更高效能與能源效率，搶攻AI代理與企業換機需求。新產品採台積電2奈米製程，Helion機櫃合作夥伴涵蓋鴻海、仁寶、英業達、緯穎等台廠，商機從晶片製造延伸至伺服器整合。

日月光10月營收威風！業績連四月攻頂 先進封測躍集團投資重心

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（10）日公布10月合併營收886.2億元，連續四個月改寫單月歷史新高，月增0.6%、年增47.1%，反映AI對先進封測需求強勁；前十月合併營收6,975.02億元，年增32.1%，同期最佳。

聯發科業績寫最強10月 站穩500億

本土IC設計一哥聯發科昨（10）日公布10月合併營收550.2億元，雖然月減0.6%，仍是歷年最強10月，並且連續三個月站穩500億元大關，年增5.7%。聯發科預期，本季在AI加速器業務放量帶動下，儘管第3季基期偏高，營收仍將呈現強勁季增態勢。

台積電加入AI閉環投資 認購Anthropic、OpenAI股票

台積電加入AI閉環投資行列，董事會昨（10）日通過，核准5億美元（近新台幣165億元）額度內認購Anthropic普通股，以及於5億美元額度內認購OpenAI特別股，合計最高10億美元（約新台幣330億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。