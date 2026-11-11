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記憶體教父養出小金雞 下一步要建立本土特殊氣體供應鏈

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
電子特殊氣體廠兆捷董事長高啓全（右）、總經理顧大成。記者任君翔／攝影
電子特殊氣體廠兆捷董事長高啓全（右）、總經理顧大成。記者任君翔／攝影

記憶體教父」高啟全回來了，領軍特殊氣體廠兆捷科技，要挑戰本土特氣龍頭，預計12月創新板上市。隨自製產品比重拉升、新廠擴產及半導體先進製程需求帶動，兆捷董事長高啟全宣告，公司成長動能全面啟動。

高啟全昨（10）日在兆捷上市前說明會上表示，兆捷上市只是起點，真正目標是要獲利，並建立台灣自主的半導體特殊氣體供應鏈。公司歷經十年研發及客戶驗證，已逐步進入收割期，未來將以高毛利自製產品取代進口，擴大市場版圖。

營運目標方面，高啟全指出，兆捷今年全年營收目標7億元，有望邁向損益兩平里程碑。目前自製產品約占氣體營收三成，較去年提升約兩成，目標明年提高至35%，未來三年進一步達到六成以上。隨新廠投產及高毛利自製產品品項增加，未來兩至三年，年營收規模有望提升至16億至17億元。

兆捷目前自製產品約占氣體營收三成，較去年明顯提升，預計明年提高至35%，未來三年進一步突破六成。隨產品組合改善及新廠產能開出，營收與獲利成長空間同步擴大。

擴產布局方面，兆捷銅鑼新廠第一期已完工，並取得南科橋頭科學園區土地，啟動下一階段擴廠計畫，橋頭廠最快2028年初投產，形成南北雙生產基地，強化就近供應半導體客戶的能力。

產品方面，自製高階植入氣體已打入先進製程供應鏈，薄膜沉積用矽甲烷（SiH4）今年10月開始供應面板大廠，植入及薄膜氣體將成為下一波成長主力。

另外，自製氟系清潔氣體已陸續通過記憶體大廠認證，預計2027年第1季出貨；高階前驅氣體產線預計2027年於銅鑼廠建置完成並送交認證，蝕刻氣體產線也已完成建置，力拚2028年逐步量產，產品線將從植入、沉積延伸至清潔及蝕刻，擴大半導體製程覆蓋率。

兆捷總經理顧大成指出，全球特殊氣體市場長期由林德、液空及英特格等國際大廠主導，從突破專利壁壘、純度控制、特殊容器開發到客戶認證，技術門檻極高，業界「十年磨一劍」是基本功。

高啟全強調，半導體供應鏈正從過去追求最低成本，轉向重視供應韌性及共同研發。特殊氣體運輸、容器及周轉成本高，在地製造更具競爭優勢，台灣業者迎來突破國際大廠長期主導市場的機會。

記憶體 營收 半導體 供應鏈

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