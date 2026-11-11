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台積電加入AI閉環投資 認購Anthropic、OpenAI股票

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓、記者尹慧中／綜合報導
台積電董座魏哲家。聯合報系資料照
台積電董座魏哲家。聯合報系資料照

台積電（2330）加入AI閉環投資行列，董事會昨（10）日通過，核准5億美元（近新台幣165億元）額度內認購Anthropic普通股，以及於5億美元額度內認購OpenAI特別股，合計最高10億美元（約新台幣330億元）。

這是台積電歷來罕見的超大規模單筆戰略投資。在市場正關注「AI業缺的不是記憶體、也不是GPU，而是資金哪裡來？」之際，樂觀派法人分析，台積電以真金白銀直接投資兩大AI巨頭，從產業最頂層，掌握客戶與客戶的客戶最新需求與動態之際，也等於是以銀彈為AI後市投下贊成票。

這是台積電首度入局AI閉環投資，有保守法人認為，AI生態系靠投資「綁在一起」，有互相扶持的正面意義，但若產業出現變化，也可能引發額外風險。

另外，Anthropic、OpenAI都正積極投入自研AI晶片，也都是台積電客戶群，台積電投資客戶，在全球先進製程產能吃緊之際，未來產能分配狀況更值得關注。

台積電昨天晚間宣布投資兩大AI巨頭之際，Anthropic同步宣布提交文件給美國證管會（SEC），預計透過IPO和私募配售，籌集至多904億美元資金，成為首家上市的先進AI實驗室，且發行規模超過SpaceX的紀錄。

Anthropic計劃透過IPO最多籌集644億美元，將以每股70至78美元，發行8.014億股，投資者則將出售2,360萬股。Anthropic公布初期參與IPO名單中，不僅台積電入列，Google、輝達、超微、博通、美光、微軟等大咖也在內，總計這些大廠將依IPO價格透過私下安排方式，投資Anthropic 260億美元。  

台積電並非首度投資客戶，業界觀察，台積電以子公司近年曾投資有「小輝達」之稱的設計公司Astera Labs並獲利了結，該案屬於硬體與先進製程供應鏈上下游的財務策略投資。

至於生態圈投資，台積電過往也曾以子公司投資矽智財（IP）廠安謀（Arm），當時認購金額為1億美元。業界觀察，在配合蘋果與非蘋客戶生態架構發展，台積電適時回收資金並賺取數倍投資報酬後，最後在2026年4月全數出清。

OpenAI 台積 Anthropic 台積電 認購

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