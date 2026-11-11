台積10月營收飆 月增14%創高

台積電（2330）昨（10）日公布10月合併營收5,868.9億元，創新高，月增14.7%，年增59.7%；前十月合併營收約4兆4,856億元，年增43.3%，為同期新高。

台積電先前預估，本季合併營收約523億美元至543億美元，以中間值計算，美元營收約季增14%，年增58%，以1美元兌新台幣31.8元的匯率基礎，法人推估台積電11月和12月平均單月營收約5,381億至5,699億元，較10月下滑。

台積電於上次法說會預期，本季美元營收將續戰新高，估計2026年全年美元營收年增約44%，較先前一次「略高於40%」的說法給出更明確預估。先進製程需求持續強勁，加上2奈米快速放量，本季營運持續成長，可望連續第七季成長且挑戰創新高。

台積電董座魏哲家先前指出，AI需求持續升溫，供需缺口仍大，台積電全力以赴擴產，市場需求仍非常強勁且持續成長。

他直言，台積電的獲利能力沒有上限，但不會一蹴可幾，公司理念和策略始終是與客戶合作，希望幫助客戶成功，才能實現自身價值。

台積電持續觀察零組件價格上漲和總體經濟的不確定性，使消費性產品和價格敏感的終端市場面臨挑戰。他將審慎規劃2027年的業務並持續專注於業務基本面，進一步強化台積電市場競爭地位。