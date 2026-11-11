聯發科業績寫最強10月 站穩500億

本土IC設計一哥聯發科（2454）昨（10）日公布10月合併營收550.2億元，雖然月減0.6%，仍是歷年最強10月，並且連續三個月站穩500億元大關，年增5.7%。聯發科預期，本季在AI加速器業務放量帶動下，儘管第3季基期偏高，營收仍將呈現強勁季增態勢。

聯發科前十月合併營收5,244.17億元，年增5.3%。公司預期，本季營收以美元兌新台幣匯率1：31.7估算，將落在2,101億元至2,218億元之間，季增25%至32%，較去年同期成長40%至48%。隨美元近期強勢，法人預期可望更容易達成新台幣營收目標。

聯發科表示，在資料中心方面，客戶對首款AI加速器的需求依然強勁，已從9月開始小量出貨，有信心在本季達到25億美元營收，預期2027年達到原先營收目標區間上緣約160億美元，占AI加速器ASIC市場的20%。正與供應鏈夥伴密切合作，爭取更多產能，以滿足客戶的強勁需求。

聯發科強調，首款AI加速器成功放量是重要里程碑，展現公司能整合業界領先的互連矽智財（IP）、先進製程與先進封裝技術，統籌全球供應鏈，為資料中心客戶提供極具競爭力的客製化晶片的能力。

聯發科並提到，該公司第二個AI加速器ASIC專案開發進展順利，持續朝2028年第1季量產的目標推進。該客製化晶片是專為客戶的次世代AI基礎建設而設計，在每個關鍵環節皆導入最先進技術，使每瓦效能提升數倍，同時大幅降低整體擁有成本（TCO），預期此專案將進一步強化其市場定位，並為營收成長帶來顯著貢獻。