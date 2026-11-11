聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科業績寫最強10月 站穩500億

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

本土IC設計一哥聯發科（2454）昨（10）日公布10月合併營收550.2億元，雖然月減0.6%，仍是歷年最強10月，並且連續三個月站穩500億元大關，年增5.7%。聯發科預期，本季在AI加速器業務放量帶動下，儘管第3季基期偏高，營收仍將呈現強勁季增態勢。

聯發科前十月合併營收5,244.17億元，年增5.3%。公司預期，本季營收以美元兌新台幣匯率1：31.7估算，將落在2,101億元至2,218億元之間，季增25%至32%，較去年同期成長40%至48%。隨美元近期強勢，法人預期可望更容易達成新台幣營收目標。

聯發科表示，在資料中心方面，客戶對首款AI加速器的需求依然強勁，已從9月開始小量出貨，有信心在本季達到25億美元營收，預期2027年達到原先營收目標區間上緣約160億美元，占AI加速器ASIC市場的20%。正與供應鏈夥伴密切合作，爭取更多產能，以滿足客戶的強勁需求。

聯發科強調，首款AI加速器成功放量是重要里程碑，展現公司能整合業界領先的互連矽智財（IP）、先進製程與先進封裝技術，統籌全球供應鏈，為資料中心客戶提供極具競爭力的客製化晶片的能力。

聯發科並提到，該公司第二個AI加速器ASIC專案開發進展順利，持續朝2028年第1季量產的目標推進。該客製化晶片是專為客戶的次世代AI基礎建設而設計，在每個關鍵環節皆導入最先進技術，使每瓦效能提升數倍，同時大幅降低整體擁有成本（TCO），預期此專案將進一步強化其市場定位，並為營收成長帶來顯著貢獻。

聯發科 IC設計 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華立財報／第3季毛利20.6億元創單季新高 前三季EPS9.4元創高

統新財報／第3季獲利0.79億元、EPS 2.06元 整體營運穩健成長

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

廣達10月營收月增8.6% 同期最佳

相關新聞

押寶AI雙雄 台積入股Anthropic、OpenAI

護國神山台積電昨日召開董事會通過五項決議，最令外界關注的兩項決議，一是第三季現金股利增至九元，較第二季的每股七元高出兩元，創下新高；另一項決議則將以不超過五億美元的額度，認購Anthropic普通股，並以不超過五億美元的額度，認購OpenAI特別股，擴大整體投資布局。

新聞分析／台積10億美元 AI產業定心丸

人工智慧（ＡＩ）投資持續升溫，但是，雲端業者龐大的資本支出何時轉為實質獲利，是投資圈最關注的焦點。如今，晶圓代工龍頭台積電給出定心丸，透過投資OpenAI、Anthropic兩家ＡＩ新創，向市場傳遞看好ＡＩ產業前景的強烈訊號，有助於重振ＡＩ族群投資信心。

超微Venice進入量產出貨 台積電2奈米助陣！鴻海、仁寶等迎商機

超微第六代EPYC伺服器處理器Venice進入量產出貨階段，以更高效能與能源效率，搶攻AI代理與企業換機需求。新產品採台積電2奈米製程，Helion機櫃合作夥伴涵蓋鴻海、仁寶、英業達、緯穎等台廠，商機從晶片製造延伸至伺服器整合。

日月光10月營收威風！業績連四月攻頂 先進封測躍集團投資重心

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（10）日公布10月合併營收886.2億元，連續四個月改寫單月歷史新高，月增0.6%、年增47.1%，反映AI對先進封測需求強勁；前十月合併營收6,975.02億元，年增32.1%，同期最佳。

聯發科業績寫最強10月 站穩500億

本土IC設計一哥聯發科昨（10）日公布10月合併營收550.2億元，雖然月減0.6%，仍是歷年最強10月，並且連續三個月站穩500億元大關，年增5.7%。聯發科預期，本季在AI加速器業務放量帶動下，儘管第3季基期偏高，營收仍將呈現強勁季增態勢。

台積電加入AI閉環投資 認購Anthropic、OpenAI股票

台積電加入AI閉環投資行列，董事會昨（10）日通過，核准5億美元（近新台幣165億元）額度內認購Anthropic普通股，以及於5億美元額度內認購OpenAI特別股，合計最高10億美元（約新台幣330億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。