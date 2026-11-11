日月光10月營收威風！業績連四月攻頂 先進封測躍集團投資重心

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布10月合併營收886.2億元，連續四個月改寫單月歷史新高，月增0.6%、年增47.1%，反映AI對先進封測需求強勁；前十月合併營收6,975.02億元，年增32.1%，同期最佳。

日月光投控看好，本季營運續揚，已上修今年先進封測（LEAP）營收目標至40億美元，明年力拚倍增，擴產腳步也持續加快。法人以今年目標推算，日月光投控明年先進封測相關業務規模將挑戰80億美元，先進封測在集團營運中的分量持續加重，成為擴充產能與配置投資的重心。

展望本季，日月光投控預估，以1美元兌新台幣31.9元的假設基礎，本季新台幣合併營收將季增6%至8%，合併毛利率介於23%至24%，營益率14.5%至15.5%，年底營運維持成長步調。

因應客戶需求，日月光投控已再度調高今年資本支出，由105億美元增至115億美元，追加10億美元投資，其中，約5億美元用於廠房設施，另5億美元投入設備；新增設備預算約六成配置先進封測專案、四成用於主流產品，同步擴大新技術與既有業務的承接能力。

擴產相關規劃也將延伸至明年，公司擬定2027年資本支出進一步增加，積極準備廠房及設備，以支應客戶產品路線與業務成長，相較以往封測投資多配合終端景氣調整，此波先進封測需求已促使日月光投控連續提高投資規模，提前布局後續產能。

新業務進度方面，日月光投控指出，今年先進封裝全製程專案進展符合預期，維持營收3億美元目標，明年預計可超過10億美元，相關良率可達量產出貨水準。共同封裝光學（CPO）也是另一成長來源，公司估計明年相關營收可超過5億美元，擴大先進封測服務範圍。

日月光投控對先進封測的期待，也反映在獲利展望上，預期隨著相關業務規模擴大，有助帶動第4季及明年毛利率改善，高階服務貢獻增加，搭配新產能逐步開出，公司力拚將需求成長轉化為營收與獲利同步提升，延續AI帶動的營運升級。