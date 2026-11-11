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幸福來得太突然！台積電季配息升到9元 法人：未來可望再上調

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電10日董事會再度給股東驚喜，拍板今年第3季季配息拉高至每股9元，為季配息金額新高。 路透
台積電10日董事會再度給股東驚喜，拍板今年第3季季配息拉高至每股9元，為季配息金額新高。 路透

台積電（2330）昨（10）日董事會再度給股東驚喜，拍板今年第3季季配息拉高至每股9元，為季配息金額新高，較前一季配息7元調升28.6%，刷新調幅與金額紀錄，助逾325萬名股東「抗通膨」。

這是台積電實施季配息以來，第十度調高股息，由一開始每股2元大增至9元。法人認為，此舉反映台積電現金流充沛，後續可望再穩步調升，預期未來一年總股息可望從每股36元起跳。

台積電昨天董事會通過第3季財報、季配息、資本預算、設立投資公司、投資Anthropic與OpenAI等五大議案。

台積電第3季營收、獲利同創新高，季配息同步拉升至新高的9元紀錄。

台積電第3季合併營收約1.49兆元，季增17.6%，年增50.9%；稅後純益7,630.64億元，季增8%，年增近七成，相當於每天賺近83億元；單季每股純益29.43元；毛利率66.4%，營益率58.7%。單季新台幣營收與稅後純益雙創新高，美元營收與營益率均超越財測高標。

台積電並宣布，此次季配息普通股配息基準日為2027年3月17日，除息交易日2027年3月11日，並於2027年4月8日發放股息。台積電美國存託憑證（ADR）除息交易日及配息基準日皆為2027年3月11日。

台積電2019年第1季開始實施季配息，當季每股配息2元，之後逐步調升，如今再加碼至9元，已是連續第十次調高。

台積電自由現金流穩健，全年現金股息逐步提升，預估隨營收獲利提升，2026年股息優於預期、自32元起跳，2027年估36元至約40元，甚至可望再提高。

台積電財務長黃仁昭去年股東會即表示，希望穩健拉升季配息金額，配發率不是用每股純益計算，要以現金流去計算，目前以現金流七成配發。

受惠季配息提高，大股東國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有148.833億元入帳，股息總額首度突破140億元。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若退休後未處分持股，股息將達11.25億元；台積電董事長暨總裁魏哲家有台積電745萬2349股，預計可領約6,707萬元。

因應市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃，台積電董事會也核准資本預算約409億2,670萬美元。主要用途包括建置及升級先進製程產能，建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能，廠房興建及廠務設施工程，2027年研發資本預算、經常性資本預算及資本化租賃資產預算。

台積電昨天董事會同步核准以不超過5億美元資金，設立投資公司TSMC Ventures（名稱待定），以進行半導體產業及相關生態系的策略性投資。

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