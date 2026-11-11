超微Venice進入量產出貨 台積電2奈米助陣！鴻海、仁寶等迎商機

超微第六代EPYC伺服器處理器Venice進入量產出貨階段，以更高效能與能源效率，搶攻AI代理與企業換機需求。新產品採台積電（2330）2奈米製程，Helion機櫃合作夥伴涵蓋鴻海（2317）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯穎（6669）等台廠，商機從晶片製造延伸至伺服器整合。

超微4日至5日於美國拉斯維加斯舉辦EPYC技術活動。超微資深副總裁暨運算與企業AI事業群總經理Dan McNamara表示，市場正從數百萬人使用應用程式，走向數十億個AI代理存取應用程式。當代理不斷查資料、呼叫工具、執行任務，支撐這些工作的CPU需求也隨之增加。

超微預估，資料中心CPU可服務市場將由2025年約260億美元，擴大至2030年約2,200億美元，年複合成長率超過50%。電力與機房空間有限，讓同一台伺服器完成更多工作，成為新產品爭取客戶的關鍵。

Venice高密度版本最高提供256核心、512執行緒，適合大量代理同時運作；高頻版本最高頻率達5.3GHz，著重快速回應與服務GPU。依超微簡報，SP7平台效能可達前代Turin的2倍，一般用途測試的每瓦效能較前代提升40%，協助客戶在既有供電條件下擴充算力。

這次升級也倚重台積電的製程與先進封裝。超微指出，兩種運算晶粒均採2奈米製程，透過封裝創新降低晶粒間搬移資料的耗電與延遲，把更多電力留給實際運算，支撐高核心數產品。

超微已集結逾十款Helion認證機櫃，首批預計11月起供應。大型雲端業者可選擇液冷、高密度CPU機櫃；企業則可採氣冷，或在同櫃整合CPU、GPU與網路，依機房條件擴充。對台廠而言，合作範圍涵蓋伺服器、供電、散熱及整櫃整合。

研發工作也能受益。超微在高效能運算分組交流中展示，使用流體模擬軟體Fluent處理2.5億網格模型，Venice每日可完成14.6次模擬，高於英特爾Granite Rapids平台的八次，讓工程團隊在相同時間內比較更多設計。

同代架構的EPYC嵌入式9006系列，則鎖定半導體測試設備、防火牆及企業儲存，提供七年供貨週期。這些設備必須長期運作，除了效能，也重視供貨穩定與維護延續性。