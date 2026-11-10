YouTube創辦人陳士駿促成矽谷頂級加速器首次訪台 鼓勵創業者做大事

YouTube創辦人陳士駿成立Silicon Corridor，近期找世界頂級創業加速器Y Combinator（YC）的執行長Gary Tan親自帶新創團隊來到台灣參觀、找尋合作機會，希望「回饋」台灣，鼓勵台灣創業者背靠台灣供應鏈優勢，做世界級的新創。「創業最危險的陷阱，不是失敗，而是在一開始就把目標定得太小、太安全。」台灣創業者要看往全世界、做大事業。

陳士駿說，很多人問他：「為什麼YC現在來？」因為現在YC內部有超過70%的新創都在做硬體相關題目，但當軟體要整合硬體，或是原型（Prototype）產品要量產時，矽谷的創業者在美國找不到工廠和供應鏈，所以飛向台灣來找合作對象。他帶著YC團隊到新竹參訪兩天一夜，親眼見證台灣從晶圓製造、高階封裝到精密零組件的科技製造能力，全球只有台灣能做到以極致效率把科技變成現實，不是砸錢就能複製一個竹科。

陳士駿近期以自有資金創辦Silicon Corridor，希望成為台美之間人脈、資金、技術的雙向橋樑，引導台灣優秀創業者對接國際創投，希望讓矽谷硬體新創落地台灣供應鏈，因此促成YC本次來台的交流與竹科實地考察。

他強調，台灣擁有全世界頂級的硬體實力，但創業者卻缺乏進軍全球的勇氣，變成關注「第幾季能獲利」、「商業模式如何快速打平」的現狀，如果眼光只放在兩千三百萬人的市場，就只能做出代工思維或小而美的小生意。全世界最頂級的資本與新創已經走到台灣的門口，台灣業者也該走往國際。

陳士駿建議想「做大事」的台灣創業者，首先不要在初期就被創投「過早要求變現（Monetization）」與「短期利潤率」綁死，結果為變現犧牲規模。要專注能真正解決痛點、具備全球影響力的產品，到達規模臨界點，獲利就會自然而然出現。

他說，YouTube創辦初期，他投入僅有的10萬美元，平台一路燒錢，直到紅杉資本（Sequoia）融資到位前，他存款僅剩3,000美元。但如果當年一開始就忙著收費、考慮獲利，絕不可能長成具備數億用戶的全球巨頭。他認為新創要明確決定是做「在地市場」還是「全球市場」，不要被來自不同階段、不同立場的投資股東打亂營運計畫。

另外，他鼓勵創業者應該去矽谷住一段時間，感受「允許失敗、追求十倍成長」的文化差異，也要學會用股權（Equity）去吸引全球最頂尖的人才，而不是只算薪水算計得失，他以矽谷盛行的4年授予（48-month vesting）與1年斷崖（12-month cliff）的 Stock Options/RSU機制指出，工程師願意承擔低薪換取股權翻倍，但台灣長期習慣固定高薪體制，對股權價值缺乏認知，反而限制新創延攬國際頂尖人才的彈性。