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台積電核准1.34兆元資本預算 建廠與擴充產能
台積電董事會今天核准資本預算409億2670萬美元，約新台幣1兆3450.56億元，用以建置及升級先進製程、先進封裝和特殊製程產能，以及廠房興建、廠務設施工程、2027年研發資本預算。
台積電指出，董事會核准的資本預算主要為因應基於市場需求預測，及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，包含建置及升級先進製程產能、建置及升級先進封裝、成熟或特殊製程產能、廠房興建和廠務設施工程，以及2027年研發資本預算、經常性資本預算及資本化租賃資產預算。
考量包含代理式AI市場在內的客戶多年需求持續旺盛，台積電決定2026年全年資本支出將介於600億至640億美元。
為支持客戶成長，台積電將繼續大幅投資，預估2026年至2028年對資本支出的投資，相較過去3年將顯著增加。
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