明年台灣半導體產值衝11.8兆元 AI產業從「夢想」邁向「驗收」

AI熱潮持續推升半導體需求，台經院指出，今年台灣半導體產業產值有望突破9兆元，明年更將首度突破10兆元大關，達11.8兆元。台經院產經資料庫總監劉佩真表示，AI產業正從過去的「夢想期」邁入「檢驗期」，市場關注焦點將從雲端服務供應商（CSP）的資本支出規模，轉向實際投資報酬率與變現能力，預料將加速產業汰弱留強。

劉佩真表示，隨著AI朝向大規模商用普及及基礎設施建置發展，半導體及相關零組件需求仍相當強勁，目前尚未觀察到訂單取消情形，因此對產業後市仍維持樂觀看法。

不過，劉佩真指出，今年至明年將是AI產業發展的重要轉折期。過去市場高度關注AI題材，以及CSP業者資本支出成長幅度，部分企業甚至出現估值偏高的情況。然而，隨著投資規模持續擴大，市場評估AI產業發展的標準也將有所轉變，從過去著重資本支出金額，轉向檢視實際投資報酬率，以及能否創造實質營收與獲利。

她分析，這項轉變短期內可能引發資本市場波動，並加速淘汰缺乏實質變現能力的投機企業，促使資金與資源轉向具備商業化能力、投資回報及現金回收能力較強的業者。換言之，AI成長動能並未消失，而是進入結構性調整階段，產業發展將邁入更加務實、重視實際效益的下半場。

台經院分析，今年受惠於全球AI軍備競賽及晶圓代工2.0浪潮，晶圓代工產值持續攀升，並帶動IC設計、記憶體及封測等產業同步成長。其中，IC設計業者加速布局邊緣AI及高效能運算領域；記憶體產業迎來十年一遇的轉型與獲利機會；封測業則隨著台積電CoWoS先進封裝產能持續擴張而升溫，讓今年半導體全年產值將突破9兆元，明年更可望達11.8兆元，年增21.5%。

展望明年，台經院認為，台灣半導體產業仍有利多支撐，包括新興科技帶動結構性需求成長、台灣西部半導體產業聚落發揮群聚效應，以及台積電持續投入先進製程與次世代封裝技術，均有助於延續產業成長動能；然而，地緣政治促使客戶分散訂單、全球半導體產業競爭加劇，以及美國對中國大陸半導體管制與關稅政策升溫，相關變數也恐對台灣半導體產業後續發展帶來挑戰。