電子業「上肥下瘦」 台經院示警AI通膨恐延續至明年

AI熱潮推升半導體需求，也掀起新一波「晶片通膨」。台經院產經資料庫總監劉佩真指出，AI資源排擠效應帶動半導體及電子零組件價格全面走揚，使電子供應鏈出現「上肥下瘦」分化局面，上游業者受惠漲價紅利，下游品牌廠卻面臨沉重成本壓力，終端產品售價恐須調漲至少兩成，否則只能降低規格因應，預估通膨壓力將擴散至明年。

台經院指出，2026年全球進入晶片通膨時代，AI需求擴張及地緣政治因素，正推動半導體價格出現結構性變化。其中，先進製程單片晶圓報價突破3萬美元，預估今年先進製程平均漲幅達15%至20%；記憶體方面，由於高頻寬記憶體（HBM4）占據約六成產能，排擠一般通用型供應，帶動記憶體價格呈現雙位數百分比成長。

劉佩真表示，這波晶片通膨漲價效應持續向整體電子零組件供應鏈擴散，但不同產業環節承受的影響卻大不相同。上游晶圓代工及材料業者，掌握較高議價能力；中游IC設計業則面臨旗艦晶片材料成本攀升，部分業者透過調高產品售價維持利潤。

下游品牌廠承受的成本壓力更為明顯，劉佩真提及，智慧型手機、AI PC等終端產品售價恐須調高至少20%，才能反映成本漲幅，否則只能透過降低產品規格因應。

除了晶片價格攀升，中東戰事帶來的通膨壓力，也進一步衝擊消費電子市場。劉佩真指出，在零組件成本上揚、終端售價提高及消費需求轉弱等多重因素影響下，主要研究機構預估，今年全球PC、智慧型手機等消費電子產品出貨量恐呈現雙位數衰退。

不過，消費電子市場走弱，並未同步拖累AI及軍工領域投資。劉佩真表示，AI與軍工均屬各國中長期戰略優先領域，為維持科技及國防競爭優勢，各國仍持續擴大投入。如實戰需求帶動導彈與無人機相關晶片需求暴增，也使半導體產能配置更加偏向戰略性需求。美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出規模，從年初預估的6,600億美元提高至7,450億美元，顯示AI基礎建設投資動能依舊強勁。

劉佩真認為，全球晶片低價化的黃金時代已經結束，半導體正逐漸轉變為具有高度戰略價值的稀缺資源。隨AI算力需求持續擴張，加上供應瓶頸短期內難以排除，未來晶片價格要大幅回落至過去水準，恐怕相當困難，2026年將成為企業生存與成本轉嫁能力的重要分水嶺。