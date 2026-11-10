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仁寶將赴美參加 Supercomputing 年度盛會 展現新世代 AI基礎設施方案

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（2324）將於11月17日至19日登場的全球高效能運算年度盛會Supercomputing 2026（SC26）上，展示整合NVIDIA新世代運算與網路技術的AI基礎設施解決方案。

隨著AI應用逐步邁向代理式 AI（Agentic AI）與分散式運算，CPU與GPU的協同運作、高頻寬資料傳輸及低延遲網路連接，已成為推動AI基礎設施規模化發展的重要技術要素。NVIDIA Rubin平台所採用的極致協同設計（Extreme Codesign）理念，亦呼應此一架構演進趨勢，透過運算與網路技術的深度整合，支援日益複雜的AI工作負載需求。

因應此一技術趨勢，仁寶持續拓展採用NVIDIA技術的伺服器產品陣容，包括搭載NVIDIA HGX B300平台的SGX30-2氣冷伺服器與OG430-2-L1直接液冷伺服器，以及採用NVIDIA HGX Rubin NVL8平台的OG231-2-L1加速運算伺服器，提供符合不同運算密度與散熱需求的彈性部署選擇。

透過NVIDIA MGX模組化架構與NVIDIA RTX PRO加速運算技術，進一步拓展企業級AI與視覺運算等應用領域。除GPU加速運算外，仁寶亦將展示NVIDIA Vera CPU運算托盤（Compute Tray），展現從運算模組、伺服器平台到機櫃級基礎設施的系統工程能力，支援高密度AI運算及跨節點協作需求。

仁寶 基礎設施 赴美

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