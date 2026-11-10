廣達梁次震：AI仍需要持續擴充 缺料影響不大

廣達（2382）副董事長兼總經理梁次震10日於李國鼎頒獎典禮受訪表示，美國為維持全球領導地位，AI基礎建設放緩可能性低，仍會持續擴大建置。至於一直被業界所提及的缺料情形，梁次震也表示，公司早有準備，因此受到的影響相對較小，即便部分料件供應略顯緊張，也不構成問題。

今日現場有記者提問，美國期中選舉過後，對於AI基礎建設是否有影響，梁次震回答，目前來看並無太大影響，並指出民主黨也並非要完全停止AI發展，而是要考量到電力以及周遭住戶的民生需求進行規劃，梁次震也相信美國最終將會找出一個最佳解決出路，AI發展也不會因此而中斷。對於2026年最後兩個月，梁次震也顯得信心十足，樂觀表示所有進度都在按規劃推進。

而針對近期鬧得沸沸揚揚的輝達（NVIDIA）風波，梁次震低調表示，對於是否牽涉到洗產地、走私晶片的狀況並不清楚，但相信黃仁勳一定會站在美國、台灣立場，不會背叛，因此並沒有過多擔心。