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崇越首度亮相歐洲半導體展 以德國為樞紐深化歐洲布局

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越科技集結台、日供應商參展2026歐洲國際半導體展。公司／提供
崇越科技集結台、日供應商參展2026歐洲國際半導體展。公司／提供

歐洲晶片法案與半導體製造在地化趨勢推動下，歐洲市場對材料、設備及技術服務的需求備受關注。半導體關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434）旗下德國崇越，於 11 月 10 日至 13 日首度參與在德國慕尼黑展覽中心舉行的「歐洲國際半導體展」（SEMICON Europa 2026），攜手台灣、日本供應商夥伴，展現跨國資源整合與在地服務能力。

德國崇越於今年八月正式成立，此次將進駐展會台灣館，展出涵蓋製程材料、特用化學品、擴散製程清洗設備及關鍵零組件的一站式解決方案，支援歐洲晶圓代工與車用電子相關業者的建廠及量產需求。

德勒斯登作為歐洲規模最大的半導體產業聚落，已聚集博世、英飛凌、恩智浦及格羅方德等歐美半導體巨頭。隨著全球晶圓代工龍頭落地德國，崇越科技加速推進歐洲市場，憑藉德勒斯登在地團隊即時提供材料配送與技術工程服務，有效串接海內外頂尖材料、設備與耗材，協助客戶在晶圓廠擴建潮中顯著降低斷鏈風險與認證導入成本。

在前段製程關鍵材料端方面，因應歐洲 12 吋晶圓代工與 IDM 巨頭對於潔淨度與自動化生產的嚴苛標準，崇越科技於展會現場實體展示日商「信越聚合物」的 12 吋晶圓載具解決方案，其抗靜電防護、一體成型架構的前開式晶圓傳送盒（FOUP），能大幅縮短無塵室清洗與乾燥周期，有效抑制微粒產生，並展示符合 SEMI 國際標準、兼具強韌密封結構，以確保跨國長途運輸安全的晶圓出貨盒（FOSB）。

針對先進製程微縮需求，崇越科技引進日本先進前驅物(Precursors)關鍵材料，提供 CVD、PVD 等高階薄膜沉積全方位解方；產品具備極高純度與優異熱穩定性，能有效提升元件效能與良率，穩定支援先進半導體製造。在蝕刻與薄膜沉積製程，結合「敏盛科技」的客製化精密零組件製造能力，展出適用於國際主流設備機台的石英、矽、陶瓷與碳化矽的關鍵部品，並搭配特殊抗電漿耐磨塗層技術，大幅延長機台耗材使用周期，協助客戶提升良率的同時，實踐永續製造。

針對半導體廠務工程與設備，崇越科技同步推出多元關鍵設備與精密零組件維運方案。在擴散製程領域，崇越引進日商「 First Exa 」石英清洗設備，全面提升石英組件潔淨度。透過自動化酸洗與氮氣沖洗技術，精準剝離高溫沉積殘留物，降低微粒污染，延長石英耗材壽命，並為晶圓良率提供保障。

崇越科技總裁李正榮指出：「全球半導體供應鏈區域化與在地化已成為不可逆的趨勢。崇越科技今年八月成立德國子公司，以德勒斯登為歐洲營運與技術服務樞紐，不僅深化歐洲市場布局，更是推動全球供應鏈整合的重要戰略據點。憑藉深耕半導體產業逾35年的專業經驗，串聯台灣、日本供應商與歐洲在地客戶，提供即時技術支援與整合服務。未來將進一步深化與歐洲優質供應商的策略合作，打造連結亞歐、服務全球的國際供應鏈平台，強化全球供應鏈韌性。」

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