奇鋐法說會／第3季獲利再攻頂 前三季EPS大賺超過七個股本

AI水冷散熱大廠奇鋐（3017）10日召開法說會，上季受惠水冷散熱零組件出貨暴增，帶動單季每股純益衝上29.32元，創單季歷史新高；累計前三季每股純益大賺超過七個股本，來到73.86元，創同期新高，獲利表現亮眼。

奇鋐表示，公司上季營運表現再次攻頂主因，來自AI水冷零組件出貨動能強勁，加上散熱需求已延伸至包括CPU、記憶體、收發器與電源供應器等AI資料中心其他周邊零件，推升整體AI水冷需求增加。

據財報顯示，奇鋐第3季營收590.89億元，季增20.3%，年增51.8%，稅後純益115.64億元，季增20.9%，年增116.6%，單季毛利率達33.86%，季增1.29個百分點、年增7.74個百分點，營收、稅後純益、毛利率均寫下單季歷史新高；累計今年前三季營收1,572.48億元，年增71.2%，稅後純益290.47億元，年增131.5%，每股純益73.86元。

奇鋐強調，現階段公司的核心策略是不會一昧追求營收擴大，但會積極追求獲利成長，目前公司水冷相關零組件在各家客戶中，都是扮演核心供應鏈的地位，甚至在初期量少時扮演獨供的角色，顯示出公司與客戶合作關係密切。

展望未來，奇鋐強調，從在手訂單觀察，公司對第4季以及明年的AI水冷散熱需求依然相當看好，且維持樂觀、正向的態度不變，目前公司已開始積極出貨技術門檻高、複雜度高且毛利率較佳的雙面水冷板，有信心明年出貨動能將進一步擴大。

針對近期資本支出部分，奇鋐表示，公司今年資本支出約150億元，而明年還會再擴大，目前內部粗估將落在150至200億元之間，主要用於擴增水冷相關零組件，相關產能則會在越南廠進行擴產。

此外，奇鋐指出，公司預期明年ASIC相關營收貢獻將正式超越GPU，兩項業務都會持續成長，只是ASIC成長力道更為強烈，而公司因應市場需求，明年水冷產能也將規劃擴產五成，藉此全力滿足客戶需求。