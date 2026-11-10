電信三雄搶攻太空商機 多軌衛星手機直連布局升溫

衛星成為電信業布局下一波基礎建設的焦點，電信三雄積極搶進太空商機，中華電信從高、中、低軌衛星延伸至台灣首顆專屬衛星布局，預計2027年下半年營運；台灣大哥大、遠傳推進手機直連衛星技術，從傳統衛星備援走向星地整合。

「2026台灣太空國際年會暨太空產業博覽會」11月8日至10日於大台南會展中心舉行，電信三雄參展，展示衛星布局火力。

中華電信指出，長期深耕高軌（GEO）衛星服務，以ST-2衛星提供的廣播傳輸與通訊骨幹備援，更積極引進國際中軌（MEO）SES O3b mPOWER衛星服務，並攜手全球低軌衛星（LEO）業者Eutelsat OneWeb，提供多軌道衛星通訊服務，廣泛應用於陸域、海事、航空、災害應變及偏鄉離島等情境，滿足政府機關及企業客戶的多元通訊需求。

為持續深化多軌衛星通訊布局，中華電信於2025年陸續取得OneWeb低軌及SES O3b mPOWER中軌衛星商用許可，也引進Astranis MicroGEO高軌衛星解決方案，規劃打造台灣首顆專屬衛星，預計2027年下半年投入營運。

此外，中華電信研究院自主研發多軌衛星智慧網管系統，具備衛星鏈路自動切換衛星、即時流量監控及智慧頻寬分配等核心技術。面對極端氣候威脅與地緣政治帶來的通訊安全挑戰，中華電整合海纜、地面網路及多軌衛星通訊資源，建構跨層協同的不中斷網路架構，降低通訊中斷風險。

台灣大表示，積極推進星地整合，已與ASTSpaceMobile簽署低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄，推進標準手機直連衛星技術，更與全球手機直連衛星通訊服務業者Elveo Mobile，驗證「太空基地台」跨境地面站備援的可行性。

台灣大也攜手相宇集團推出一站式海事衛星通訊解決方案，整合多軌衛星與4G/5G網路，強化海上連線與備援能力。

遠傳持續深化衛星通訊布局，日前宣布與ElveoMobile簽署合作協議，攜手推動手機直連衛星技術與服務，看好衛星通訊將成為地面行動網路的重要延伸與補充，達到「星地整合」。

此外，遠傳電信除與亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務Amazon Leo合作，先前也透露布局高軌衛星，規劃推出低軌、高軌「雙軌」衛星服務，擴大衛星布局。