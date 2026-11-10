仁寶串聯NVIDIA新世代運算與網路技術 加速AI基礎設施規模化發展

仁寶（2324）10日表示將於 11 月 17 日至 19 日登場的全球高效能運算年度盛會 Supercomputing 2026（SC26）上，展示整合 NVIDIA 新世代運算與網路技術的 AI 基礎設施解決方案。憑藉從晶片、伺服器平台到 AI 網路互連架構的系統工程與整合能力，仁寶將展現支援大規模分散式 AI 運算的關鍵技術布局。

仁寶指出，下一世代 AI 基礎設施的競爭關鍵，正從單一運算效能延伸至跨節點的高速互連與系統協同。隨著 AI 應用逐步邁向代理式 AI（Agentic AI）與分散式運算，CPU 與 GPU 的協同運作、高頻寬資料傳輸及低延遲網路連接，已成為推動 AI 基礎設施規模化發展的重要技術要素。NVIDIA Rubin 平台所採用的極致協同設計（Extreme Codesign）理念，亦呼應此一架構演進趨勢，透過運算與網路技術的深度整合，支援日益複雜的 AI 工作負載需求。

因應此一技術趨勢，仁寶持續拓展採用 NVIDIA 技術的伺服器產品陣容，提供符合不同運算密度與散熱需求的彈性部署選擇。透過 NVIDIA MGX™ 模組化架構與 NVIDIA RTX PRO™ 加速運算技術，進一步拓展企業級 AI 與視覺運算等應用領域。除 GPU 加速運算外，仁寶亦將展示 NVIDIA Vera CPU 運算托盤（Compute Tray），展現從運算模組、伺服器平台到機櫃級基礎設施的系統工程能力，支援高密度 AI 運算及跨節點協作需求。

在多節點 AI 叢集架構下，降低資料傳輸延遲、提升網路吞吐量及強化運算資源協同效率，是提升整體系統效能的關鍵。NVIDIA BlueField®-4 DPU 可卸載部分網路、儲存及基礎設施管理工作，減輕主機處理器的負擔；NVIDIA ConnectX®-9 SuperNIC 提供高效能、低延遲的網路連接能力，支援運算節點間的大量資料交換；NVIDIA Spectrum™-6 Ethernet 交換器則強化叢集級網路連接與資料傳輸效率，為大規模分散式 AI 運算提供高速網路基礎。

透過上述網路技術與 NVIDIA 先進運算平台的整合，仁寶持續將系統工程能力從單一伺服器延伸至 AI 網路互連架構（AI Network Fabric）。在系統設計上，仁寶整合 CPU 與 GPU 運算資源、網路介面及跨節點連接，並納入機櫃級系統整合與高密度部署所需的電力及散熱配置，提供更完整的 AI 基礎設施架構。憑藉跨平台系統工程與整合能力，仁寶協助客戶建構具備高效資料傳輸與彈性擴充能力的 AI 運算叢集，支援分散式 AI、科學運算及大規模高效能運算（HPC）工作負載。

為支援新世代運算與網路技術的實際部署，仁寶持續強化全球 AI 伺服器製造與系統交付能力。2026 年 8 月啟用的台灣大溪 AI 伺服器製造中心，進一步提升伺服器系統製造與機櫃整合能力；同時，透過美國德州製造基地及越南產能布局，強化區域化生產彈性與供應鏈韌性。結合全球製造資源與系統整合實力，仁寶可支援客戶從伺服器平台導入、系統整合到大規模 AI 基礎設施部署的多元需求。

仁寶基礎設施解決方案事業群（ISBG）副總張耀文表示：「高速網路互連與整合式系統架構，是推動 AI 基礎設施高效規模化發展的關鍵。仁寶結合 NVIDIA 先進運算與網路技術、自身系統工程專業及全球製造能力，協助客戶建構具備高擴充性的 AI 基礎設施，加速系統部署，將技術創新轉化為實際的商業價值。」