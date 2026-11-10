高啟全十年磨一劍！兆捷特殊氣體國產化迎收成期 雙基地瞄準百億產值

半導體特殊氣體國產化迎來新里程碑。由記憶體大將高啟全領軍的兆捷科技，歷經十年研發、技術突破及客戶認證，逐步邁入營運收成期。

兆捷科技董事長高啟全今（10）日表示，公司正積極挑戰上市、獲利兩大目標，除了苗栗銅鑼廠持續擴產，也已在高雄橋頭取得土地，未來將打造以台灣本土資本為主體、具備自主研發及製造能力的半導體特殊氣體供應商。隨著自主產品陸續通過客戶認證並進入市場，預期將帶動毛利率與獲利能力持續改善。

兆捷科技成立於2016年，實收資本額3.91億元，目前員工約65人，去年營收約7億元，計畫下個月以三位數掛牌上市。兆捷總經理顧大成指出，兆捷成立背景與2014年前後半導體關鍵氣體供應危機有關，當時國際地緣政治衝突暴露全球特殊氣體高度依賴少數海外供應商的風險，促使台灣半導體產業加速推動關鍵材料在地化。

不過，特殊氣體產業進入門檻極高，從研發、設備設計、取得專利及相關許可，通常需要3至4年，再加上客戶認證2至3年，整體投入至商業化往往長達8至10年。兆捷成立初期也面臨長期燒錢壓力，2019年前後資金逐漸吃緊，高啟全加入並提供資金及經營協助，讓公司得以持續投入研發，奠定後續成長基礎。

顧大成強調，特殊氣體產業「未來一、兩年的營收，看現在認證什麼產品；未來五至十年的成長，則取決於現在研發什麼技術」，兆捷過去十年的投入，正逐步轉化為營收、獲利與現金流。

在技術布局方面，兆捷已建立離子植入、雷射、蝕刻清潔及薄膜沉積等四大特殊氣體產品線，掌握氣體合成、超高純度純化、精密混配，以及專利容器與閥件技術，累計擁有12項專利技術。其中，高壓式植入氣體取得美國發明專利，並於2024年開始供應客戶。

值得注意的是，兆捷2025年完成高純度氟氣（F₂）自主製造技術建置，涵蓋設備設計、在地製造及研發生產。由於F₂是多種含氟特殊氣體的重要上游原料，相關設備與技術取得不易，兆捷掌握這項關鍵能力後，將有利於進一步擴充三氟化氮及其他含氟氣體產品，強化國產替代能力。

產能布局方面，兆捷銅鑼廠一期於2024年完成，二期則於2026年完工，涵蓋薄膜、植入、蝕刻、清潔及前驅物氣體製造中心，並建置ICP-MS、GC-MS等精密分析設備。公司指出，銅鑼廠規劃可支撐約34億元年營收規模，未來結合高雄橋頭新基地，雙基地整體規劃年產值接近100億元，為下一階段擴張預留空間。

兆捷也訂定三階段長期發展計畫，第一階段力拚2027年營收接近10億元、市值接近百億元；第二階段2028年到2037年目標挑戰營收30億元、市值300億元；2038至2048年長期則以營收100億元為目標。

隨著產品開始進入新加坡、美國及日本市場，加上半導體先進製程帶動高純度特殊氣體需求，兆捷正由過去十年的技術扎根期，邁向國際市場拓展與獲利成長的新階段。高啟全期盼，透過自主技術與台灣在地製造，讓兆捷成為全球半導體供應鏈不可或缺的關鍵材料供應商。