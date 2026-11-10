系統電第3季獲利轉正 新BBU出貨挹注第4季動能

和碩轉投資公司系統電今天公布第3季財報，單季營收新台幣10.24億元，年增25.58%，創歷史新高；歸屬母公司淨利1991.8萬元，較去年同期及今年第2季皆轉虧為盈，單季每股純益0.09元。

系統電累計今年前3季歸屬母公司淨利3330.4萬元，年增3.6倍，每股純益0.15元。

系統電今天表示，第3季營收創高，主因強固型工業電腦（IPC）新專案出貨放量。另外過去一段時間積極投入BBU（電池備援電力模組）、IPC及無人機等高附加價值產品研發，加上美國德州廠折舊及營運費用，使短期獲利承壓，隨營運逐漸找到平衡點，第3季獲利轉正。

展望後市，系統電表示11kW BBU已於10月正式出貨，BBU開始成為推升營運的新動能。系統電今天公布10月營收3.84億元，月增4.68%，比去年同期大幅成長43.18%，連續4個月刷新營收歷史紀錄。