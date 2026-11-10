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台積電跨足DRAM？記憶體教父高啟全直言：不可能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
記憶體教父、現任兆捷董事長高啟全直言台積電不可能跨足生產DRAM，且中國4F²記憶體技術突破難度高。記者簡永祥／攝影
記憶體教父、現任兆捷董事長高啟全直言台積電不可能跨足生產DRAM，且中國4F²記憶體技術突破難度高。記者簡永祥／攝影

隨著人工智慧（AI）帶動邏輯晶片與記憶體整合需求大增，台積電未來是否可能跨足DRAM（動態隨機存取記憶體）製造，成為市場關注焦點。對此，有記憶體教父之稱、兆捷科技董事長高啟全今（10）日直言，邏輯晶片與DRAM是完全不同的技術領域，即使台積電擁有全球最先進的晶圓製造能力，也不代表具備DRAM量產競爭力，他不認為台積電會跨足傳統DRAM市場。

另一方面，對於中國大陸記憶體廠積極投入4F² DRAM技術，高啟全同樣不看好，認為電容結構及漏電問題難以克服，即使不計成本投入研發，也未必能突破量產瓶頸。

高啟全指出，邏輯晶片與記憶體的製程技術截然不同，DRAM具有高度專業門檻，並非擁有先進邏輯製程技術就能順利跨入。他提及，台積電早年曾有DRAM相關經驗，後來未持續發展，顯示記憶體製造並非容易跨越的領域。

媒體追問AI時代邏輯晶片與記憶體逐漸走向3D堆疊、異質整合，是否意味台積電必須自行生產DRAM？高啟全認為，這是兩回事。晶片整合與記憶體製造是不同技術，台積電即使持續深化先進封裝與3D整合，也不代表需要直接跨入DRAM製造。

談及DRAM技術發展，高啟全對中國大陸記憶體廠積極探索的4F² DRAM架構提出質疑。他指出，目前主流DRAM採用6F²記憶單元架構，若縮小至4F²，理論上可減少約三分之一的單元面積，提高記憶密度，但實際技術難度極高。

他解釋，DRAM採用一個電晶體搭配一個電容的1T1C結構，與NAND Flash不同。DRAM必須利用電容儲存電荷，當記憶單元面積進一步縮小，電容可利用的空間受到限制，將衍生漏電、資料保持能力及製程整合等問題。

高啟全直言，4F² DRAM最大的挑戰就是漏電，「會有很多漏電」，即使能製作出元件，也不代表能達到商業量產所需的良率與可靠度。

當被問及中國大陸若動用國家力量、不計成本投入4F² DRAM研發，是否有機會突破時，高啟全仍明確表示不看好，強調這是基於多年記憶體產業經驗所做的專業判斷。

不過，高啟全對中國大陸記憶體產業並非全面看空。他特別肯定長江存儲在NAND Flash領域的技術進展，甚至認為部分技術已領先國際大廠，提醒業界不能低估中國大陸記憶體廠商的研發能力及資金實力。

高啟全認為，中國大陸在NAND Flash領域已展現競爭力，但DRAM的4F²技術仍面臨不同挑戰。未來，記憶體產業競爭的關鍵，不只是資金投入與製程微縮，更在於能否克服元件物理限制，實現穩定且具成本效益的大規模量產。

台積電 DRAM 記憶體

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