特氣廠兆捷12月掛牌 董座高啟全：今年拚損平、明年自製產品達3.5成

電子特殊氣體廠兆捷科技（6959）今日表示，公司已於9月15日獲證交所董事會通過創新板上市案，11日將舉行上市前業績說明會，並將於12月上旬正式掛牌。

兆捷董事長高啟全表示，上市的目標是要挑戰獲利，期望能成為本土最強特殊氣體公司，貢獻台灣的半導體產業。今年全年營收規模目標7億元，全年有望邁向損益兩平里程碑。除銅鑼新廠1期已完工，近期更已取得南科橋頭新土地，啟動擴廠計畫。並表示，目前自製產品約占氣體營收三成，相較於去年全年，已提升約兩成。目標明年自有產品占比提升至35%；未來三年達到六成以上。隨新廠投產、高毛利自有產品品項增加，年營收也有望提升至16-17億元水準。

他也強調，兆捷過去數年努力進行產品驗證，現已與客戶建立緊密信任，除能即時配合研發，又在科學園區內，具區位優勢；隨自製新品不斷有成果，未來獲利前景可望愈來愈好。

兆捷總經理顧大成指出，公司先前經歷長時間新品驗證，今年以來逐步發酵、明年可望進一步貢獻營收及拉升毛利表現。

兆捷今年第3季稅後淨損約82萬元，已接近損平水準。前三季稅後淨損1.11億元，每股淨損（EPS）2.85元。兆捷指出，受惠高階電子特殊氣體通過客戶驗證、既有客戶拉貨增溫，以及自製薄膜沉積氣體開始出貨，氣體業務穩健成長。前三季氣體合併營收達 5.34 億元，較去年同期成長逾 30%；營運重心轉向高附加價值的自製電子特殊氣體，產品組合與獲利結構可望持續改善，挑戰損益平衡。

顧大成表示，兆捷自製高階植入氣體，已切入先進製程供應鏈；薄膜沉積用矽甲烷（SiH₄）也於10月開始供應面板大廠。預期植入及薄膜氣體，將成為一下一個階段重要成長引擎。

此外，高階前驅氣體產線則預計於2027年於銅鑼廠完成認證、並對客戶交貨。蝕刻氣體產線已建置完成，即將進入認證程序，預期2028年逐步量產。

兆捷也於日前公告，向南科管理局承租橋頭科學園區土地並取得使用權，橋頭廠最快2028年年初有望開始生產。未來也將在橋頭廠設置前驅氣體研究中心，強化研發能量。

展望2027，兆捷表示，將擴大植入及薄膜沉積氣體出貨，病加速清潔氣體自製化；自製氟系清潔氣體也陸續完成記憶體大廠認證，預計明年第1季出貨。隨自製產品提升，代理銷售比重下降，公司預期2027年自製產品有望提升至3.5成。

兆捷成立於2016年，資本額新台幣3.9億元，由董事長高啟全與總經理顧大成領軍，為台灣少數同時掌握高精密植入、雷射、清潔蝕刻及薄膜沉積四大類電子特殊氣體技術的專業供應商。