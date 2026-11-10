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台積電、華邦電努力減廢有成 獲中科「廢棄物減量績優單位」表揚

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局今舉辦「綠動中科 永續23 環保研討會」，表揚廢棄物減量績優單位。圖／中科管理局提供
中科管理局今舉辦「綠動中科 永續23 環保研討會」，表揚廢棄物減量績優單位。圖／中科管理局提供

位在中科台積電15廠及華邦電子中科廠，今獲管理局「廢棄物減量績優單位」表揚。中科管理局說，未來將邁入資源循環時代，廢棄物減量工作至為重要，為鼓勵園區事業推動廢棄物減量及資源循環工作，因此舉辦遴選與表揚，除了肯定產業的用心，也藉由得獎公司的分享，讓相關技術能擴散，使廢棄物減量及資源循環更深入事業日常。

中科今舉辦「綠動中科 永續23 環保研討會」，除了表揚廢棄物減量績優單位，同時也邀請環境部環境保護司長徐淑芷、台大環境工程學研究所特聘教授侯嘉洪分享環評、電化學等專業內容。園區事業、中部環工相關科系學生都參與此次的研討會。

中科管理局長許茂新說，中科園區成立已邁入23年，除了為地方注入經濟活力，也重視環保議題，隨時掌握國際趨勢，與時俱進。另外，中科同步持續推動綠色園區與淨零永續布局，國內首座資源循環（零廢）中心一期去年已正式商轉，日處理量能達 302 公噸，實質減碳更高達 4.6 萬公噸 CO2e，推動事業廢棄物再利用率提升至 96%。二期廠區預計 2029 年加入運轉，預估每年可減碳約 4 萬噸，相當於 110 座大安森林公園吸碳量。

中科管理局今舉辦「綠動中科 永續23 環保研討會」，除了表揚廢棄物減量績優單位，同時也邀請環境部環境保護司長徐淑芷、台大環境工程學研究所特聘教授侯嘉洪演講。圖／中科管理局提供
中科管理局今舉辦「綠動中科 永續23 環保研討會」，除了表揚廢棄物減量績優單位，同時也邀請環境部環境保護司長徐淑芷、台大環境工程學研究所特聘教授侯嘉洪演講。圖／中科管理局提供

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