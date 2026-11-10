受惠AI應用和半導體先進製程 中科園區前9月出口較去年成長近6成

中科管理局統計，園區廠商家數達 246 家，出口額 1 至 9 月累計達 7585.46 億元，較去年同期大幅增加 2795.42 億元，高速成長 58.36%。營業額繼 2024、2025 年連續兩年站穩兆元大關後，今年 1 至 8 月已達 8899.29 億元，較去年同期顯著成長 26.08%，預估今年營收將持續成長再創兆元高峰達1.3兆元。

中科表示，中科作為中台灣高科技產業的核心基地，先進製程布局效益顯現，因此帶動積體電路、精密機械與生物技術等產業展現強勁成長動能。而且，受惠於全球前沿科技與 AI 應用持續增加，亦帶動半導體產業高效能運算晶片及記憶體需求強勁。園區就業人數已來到 6萬5277 人，較去年同期成長 7.85%；

另外，園區擴建二期計畫引進半導體及上下游產業，台積電承租約 50公頃，預計投資超過1兆元建廠，待2028 年完工量產後，預估平均年產值可達 5千億元，並帶來 4500 個就業機會。目前先期防災滯洪池及水保設施已完工，自來水、污水及道路等工程截至今年 10 月實際進度持續超前，水電基礎設施亦全力推進。第一期廠水電供應設施將於今年底前就緒，終期半導體產業工業用水將 100% 使用再生水。