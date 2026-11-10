愛普IPD放量、擴產迎需求 聯電合作產品已有客戶導入

客製化記憶體廠愛普*（6531）分離式矽電容（IPD）量產規模持續擴大，第3季占矽電容產品線營收比重達三成。總經理洪志勳10日表示，客戶拉貨需求急，目前產能仍未跟上，擴大供應能力將是2027年首要任務；與聯電（2303）合作的IPD已完成驗證，並有數個客戶導入，為後續業務擴張增添動能。

洪志勳指出，嵌入基板IPD的應用除了EMIB等2.5D封裝，也涵蓋非2.5D封裝客戶，預期出貨量逐季成長。公司重申，2027年嵌入基板IPD可望有數倍成長，整體矽電容產品線全年營收仍有機會超越IoT-RAM，目前正與晶圓廠及封測廠持續協商，爭取更多產能。

終端應用也有新進展。基板底側（landside）IPD在旗艦智慧手機已穩定量產，穿戴裝置產品則完成驗證，預計2027年量產，進一步擴大高階終端市場布局。

針對聯電合作案，洪志勳表示，相關IPD驗證已完成，目前有幾個客戶導入，但量產時程尚未確定。雙方採用深溝槽電容（DTC）技術，與愛普既有堆疊式電容依客戶需求提供不同選擇；至於聯電產能配置，仍在規劃及協商，尚未揭露具體數量。

VHM產品線方面，愛普第3季已完成一項大型語言模型AI推論加速器的記憶體設計。公司表示，相關客戶專案順利進行，2027年可能先有樣品出貨，量產及較顯著營收貢獻預期落在2028年，量產前可觀察wafer sales中的樣品收入。

本季營運則由IoT-RAM需求及矽電容出貨提升支撐，公司維持樂觀看法。受到力積電銅鑼廠機台遷移影響的矽電容中介層（IPC），隨機台陸續恢復生產，營收可望逐步回升。

愛普*第3季營收33.1億元，季增40.2%、年增122%；毛利率56%，季增7個百分點、年增10個百分點；營益率41%，季增10個百分點、年增16個百分點。稅後純益11.8億元，季增73%、年增66%；EPS 7.21元。

累計前三季營收77.7億元，年增104.7%；毛利率51.2%，年增6.4個百分點；營益率34.3%，年增12.6個百分點。稅後純益25.3億元，年增414.8%；EPS 15.54元。