快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院攜手產學醫研發腦波控制外骨骼 中風患者辨識準確率達92.5%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院攜手產學醫開發「腦波控制外骨骼復健系統」，透過非侵入式腦波感測與人工智慧辨識技術，系統可判讀患者的運動意圖，控制外骨骼輔助下肢復健訓練。圖為台中榮總中風患者實際穿戴工研院與福寶科技合作之外骨骼機器人的驗證過程。圖／工研院提供
工研院攜手產學醫開發「腦波控制外骨骼復健系統」，透過非侵入式腦波感測與人工智慧辨識技術，系統可判讀患者的運動意圖，控制外骨骼輔助下肢復健訓練。圖為台中榮總中風患者實際穿戴工研院與福寶科技合作之外骨骼機器人的驗證過程。圖／工研院提供

為提升中風患者的復健品質與效率，工研院在經濟部產業技術司支持下，攜手陽明交通大學、台灣大學開發「腦波控制外骨骼復健系統」，並與台中榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作進行臨床驗證。透過非侵入式腦波感測與人工智慧辨識技術，系統可判讀患者的運動意圖，控制外骨骼輔助下肢復健訓練。其中，台中榮總中風患者實測的平均腦控辨識準確率達92.5%，展現腦波控制技術應用於神經復健的潛力。

工研院服務系統科技中心總監鄭伯壎表示，傳統外骨骼復健設備主要透過預設動作模式輔助患者訓練，工研院研發的腦波控制外骨骼復健系統，則進一步結合腦波辨識技術，讓患者能透過運動意圖參與復健過程。這項技術由工研院服務系統科技中心技術長暨陽明交通大學電控工程所教授柯立偉，將自主研發的非侵入式腦波感測裝置及辨識演算法導入系統，利用石墨烯乾式電極腦波帽擷取訊號，辨識使用者的運動意圖，進而控制外骨骼輔助動作。

為提升腦波訊號處理效率，團隊並與台灣大學電機工程學系暨電子工程研究所教授楊家驤合作，將原本由軟體執行的腦波辨識演算法轉為硬體加速設計，透過可程式化晶片（FPGA）完成功能驗證。測試結果顯示，運算效能較傳統電腦處理器提升76倍，有助於縮短腦波訊號處理時間，提升外骨骼動作控制的即時性。

在臨床驗證方面，患者穿戴腦波感測設備及下肢外骨骼後，系統即可分析腦波訊號、辨識動作意圖，進而控制外骨骼輔助完成復健訓練。團隊在台中榮民總醫院復健部主任程遠揚協助下，已完成中風住院患者的訓練與測試，平均腦控辨識準確率達92.5%。此外，團隊也與高雄醫學大學附設中和紀念醫院復健部醫師陳嘉炘合作進行臨床試驗，持續評估系統應用於神經復健的可行性。

在產業化方面，工研院與福寶科技、富伯生醫等國內業者合作，推動輕量化智慧復健設備及自主穿戴應用。目前團隊已採用40奈米製程完成腦波訊號處理晶片試製，後續將進行晶片功能測試及量產規劃，並與業者合作建置品質管理系統，依循衛生福利部食品藥物管理署相關法規及產品驗證流程，逐步推動技術產品化，促進台灣智慧醫療與復健輔具產業發展。

工研院 中風 患者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

為恭醫院擴大AI智慧醫療應用 爭取急重症黃金救援時間

中山大學教授洪子聖獲教育部學術獎 雷達技術可隔空測心跳

運動傷害開刀就能重返賽場？醫揭膝韌帶重建關鍵 再斷裂率可降至4%

台灣ETC技術進軍泰國有成 遠創智慧M81專案奪專案管理大獎

相關新聞

台積電跨足DRAM？記憶體教父高啟全直言：不可能

隨著人工智慧（AI）帶動邏輯晶片與記憶體整合需求大增，台積電未來是否可能跨足DRAM（動態隨機存取記憶體）製造，成為市場關注焦點。對此，有記憶體教父之稱、兆捷科技董事長高啟全今（10）日直言，邏輯晶片與DRAM是完全不同的技術領域，即使台積電擁有全球最先進的晶圓製造能力，也不代表具備DRAM量產競爭力，他不認為台積電會跨足傳統DRAM市場。

崇越首度亮相歐洲半導體展 以德國為樞紐深化歐洲布局

歐洲晶片法案與半導體製造在地化趨勢推動下，歐洲市場對材料、設備及技術服務的需求備受關注。半導體關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434）旗下德國崇越，於 11 月 10 日至 13 日首度參與在德國慕尼黑展覽中心舉行的「歐洲國際半導體展」（SEMICON Europa 2026），攜手台灣、日本供應商夥伴，展現跨國資源整合與在地服務能力。

高啟全十年磨一劍！兆捷特殊氣體國產化迎收成期 雙基地瞄準百億產值

半導體特殊氣體國產化迎來新里程碑。由記憶體大將高啟全領軍的兆捷科技，歷經十年研發、技術突破及客戶認證，逐步邁入營運收成期。

AI投資放緩疑慮頻傳 許勝雄：台廠供應鏈韌性強 沒有問題

金仁寶集團總裁許勝雄先生今日偕同家人一同出席李國鼎獎頒獎現場，並於領獎前受訪時表示，對於近日市場頻傳的AI放緩疑慮，從台廠供應鏈角度來看，尚未發現有任何問題，且台廠韌性強，抵抗衝擊的能力相對強。

IPO融資文件發出後急撤 Anthropic稱定價資訊有誤

根據路透社看到的電子郵件內容，人工智慧（AI）公司Anthropic今天向銀行披露其規模龐大的首次公開發行（IPO）部分...

因應記憶體載板缺貨 英特爾攜手台積電推出首款導入UCIe介面處理器

因應記憶體、IC載板缺貨， 英特爾攜手台積電推出首款導入UCIe傳輸介面的Intel Core 3系列處理器（Wildcat Lake），其中運算晶片採用英特爾18A製程、輸出入晶片採用台積電6奈米製程，有效縮小晶片面積38%、台積電6奈米晶片減15%，封裝改採多晶片封裝（MCP），並在記憶體通道採用單通道設計，藉此有效降低主流PC入門售價，搶攻主流PC市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。