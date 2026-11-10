中科擴建二期與永續綠能雙軌並進 上修2026年營業額至1.3兆元

受惠全球前沿科技與AI應用持續增加，帶動半導體產業高效能運算晶片及記憶體需求強勁，中科園區前八月營業額累計8,899.29億元，較去年同期顯著成長26.08%，中科管理局10日正式宣布，上修2026年營業額至1.3兆元。

中科作為中台灣高科技產業的核心基地，先進製程布局效益顯現，帶動積體電路、精密機械與生物技術等產業展現強勁成長動能。

截至今年9月底，中科園區廠商家數達246家，就業人數來到6萬5,277人，較去年同期成長7.85%；出口額1至9月累計達7,585.46億元，較去年同期大幅增加2,795.42億元，高速成長58.36%。

此外，園區營業額繼2024、2025年連續兩年站穩兆元大關後，今年1至8月已達8,899.29億元，較去年同期顯著成長26.08%，預估2026全年營收將持續成長再創兆元高峰達1.3兆元。

另外，為滿足園區廠商發展先進製程需求，台中園區擴建二期計畫總面積約89.75公頃，主要引進半導體及上下游產業，目前台積電承租約50公頃，預計投資超過1兆元建廠，於2028年完工量產後，預估平均年產值可達5,000億元，並帶來約8,000至9,000個就業機會。

在擴二公共工程土建部分，先期防災滯洪池及水保設施業已完工，自來水、污水及道路等工程截至今年10月實際進度持續超前；水電基礎設施亦全力推進，第一期廠水電供應設施將於今年底前就緒，終期半導體產業工業用水將百分之百使用再生水。

此外，園區亦積極完善公共服務設施，二林園區18單元標準廠房已於今年10月落成啟用，台中與二林單身宿舍及后里保警服務大樓等興建工程亦相繼動工，全面升級配套生活環境與服務品質。

除了產業動能充沛，中科亦同步持續推動綠色園區與淨零永續布局，其位於環二用地的國內首座資源循環(零廢)中心一期已於2025年正式商轉，日處理量能達302公噸，實質減碳更高達4.6萬公噸CO2e，推動事業廢棄物再利用率提升至96%。

二期廠區預計2029年加入運轉，預估每年可減碳約4萬噸，相當於110座大安森林公園的吸碳量。

在綠能與永續生態方面，園區太陽光電總裝置容量已達79.68MW，並率先成立負碳工作基地產製取得EBC國際認證之生物炭。

中科今年3月與台積電聯袂榮獲全國首例農業部「保育共生地(OECMs)」認證，並於5月攜手園區大廠取得全台首張非傳統林業FSC® FM國際森林驗證，展現綠能科技與自然共融的耀眼成果。

中科管理局表示，未來仍將秉持「創新引領、永續共融」為核心，落實「生產、生活、生態、生命」四生共榮理念，持續推動科技、人文與環境永續並行的發展願景。

同時將持續吸引並培育具研發能量與成長潛力的新興技術，結合AIoT、5G與大數據等前沿技術深化智慧與綠色轉型，並透過多元輔導與策略工具，適時提供產業升級所需的支持，帶動中科園區邁向更具韌性、永續且兼具人文關懷與環境責任的國際頂尖高科技園區。