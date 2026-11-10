中科前9月出口額逾7585億 全年營收預估再破兆

受惠全球前沿科技與AI應用持續增加，中部科學園區管理局今天公布，今年前9月出口額累計7585.46億元，較去年同期成長58.36%，預估全年營收將達1.3兆元。

中科管理局透過新聞稿說明，中科作為中台灣高科技產業的核心基地，先進製程布局效益顯現，帶動積體電路、精密機械與生物技術等產業展現強勁成長動能。

受惠於全球前沿科技與AI應用持續增加，帶動半導體產業高效能運算晶片及記憶體需求強勁，中科表示，截至今年9月底，中科園區廠商家數達246家，就業人數6萬5277人，較去年同期成長7.85%。

在出口額部分，中科指出，今年1至9月累計達新台幣7585.46億元，較去年同期增加2795.42億元，大幅成長58.36%。繼2024、2025年連續2年營業額站穩兆元大關後，預估2026全年營收將持續成長再創兆元高峰達1.3兆元。

為滿足園區廠商發展先進製程需求，中科表示，台中園區擴建二期計畫總面積約89.75公頃，主要引進半導體及上下游產業，目前指標廠商承租約50公頃，預計投資超過1兆元建廠，於2028年完工量產後，預估平均年產值可達5000億元，並帶來4500個就業機會。

在擴二公共工程土建部分，中科說，先期防災滯洪池及水保設施已完工，自來水、污水及道路等工程截至今年10月實際進度持續超前；水電基礎設施亦全力推進，第一期廠水電供應設施將於今年底前就緒，終期半導體產業工業用水將100%用再生水。

此外，中科指出，園區亦積極完善公共服務設施，二林園區18單元標準廠房已於今年10月落成啟用，台中與二林單身宿舍及后里保警服務大樓等興建工程也相繼動工，全面升級配套生活環境與服務品質。