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台灣大參加太空年會 秀陸海空全維度星地整合

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）近年擴大衛星布局，從低軌衛星到手機直連，更攜手夥伴搶進海事衛星，打造陸海空全維度星地整合。台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，未來台灣大將持續深化通訊服務與星地整合能力，以實際營運需求為核心，提供涵蓋網路、設備、系統整合與後續維運的衛星解決方案。

台灣大近期參與11月8日至10日舉行的「2026台灣太空國際年會（TASTI）」，以「陸、海、空、全維度星地整合」為主軸，分享星地整合布局與企業應用方向，涵蓋低軌衛星與地面行動網路串聯、多軌衛星服務整合、彈性通訊架構、多元場域應用及專業規劃服務，展現從網路整合到企業場域應用的完整服務能力。

朱曉幸表示，近年企業營運延伸至海上、偏遠地區等場域，災害應變與關鍵設施備援需求亦持續增加，台灣大以「陸、海、空」全維度星地整合建構立體通訊天網，透過衛星與地面網路相互補位，補足偏遠地區、海上及災害或緊急情境下的涵蓋缺口，為政府與企業打造穩定、具抗災能力的通訊基礎設施。

台灣大指出，積極推進星地整合，已與AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，推進標準手機直連衛星技術；更搶先與全球手機直連衛星通訊服務業者Elveo Mobile，成功驗證「太空基地台」跨境地面站備援的可行性；亦攜手相宇集團推出一站式海事衛星通訊解決方案，整合多軌衛星與4G/5G網路，強化海上連線與備援能力。

台灣大表示，藉由年會深化與國內外衛星業者交流，掌握技術發展與場域需求，共同探索服務整合、應用驗證及商用合作機會，提前布局企業多元場域的通訊需求。

台灣大表示，身為Elveo Mobile在台首家結盟的電信業者，雙方自2024年3月展開合作，並於同年11月完成一般手機在同一地點直連衛星）Direct to Cellular, D2C）的簡訊互傳與語音通話測試。

2026年9月，台灣大表示，雙方更進一步於台灣北部完成地面站韌性備援測試，透過Elveo低軌衛星傳送簡訊，由海外地面站接收後回傳國內，成功驗證「太空基地台」跨境地面站備援的可行性，持續累積非地面網路（Non-Terrestrial Network, NTN）技術與實務經驗。

此外，台灣大表示，於今年3月MWC期間與AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，推進標準手機直連衛星技術，拓展星地整合通訊布局。

在多軌衛星整合方面，台灣大指出，已攜手深耕國際衛星通訊市場逾30年的相宇集團，打造一站式海事衛星通訊解決方案，結合相宇集團授權正于微波在台研發製造的OMNISAT多軌衛星設備，共同推動星地整合應用。該系統可整合OneWeb、Starlink及Iridium等低軌衛星、SES高軌衛星與台灣大4G/5G地面行動網路，並規劃未來納入中軌衛星資源，透過鏈路選擇、頻寬聚合與切換，降低單一網路中斷的影響。

台灣大強調，將結合相宇的國際衛星通訊經驗，與台灣大的在地網路及服務能力，依企業場域需求規劃多軌、多網整合方案，強化關鍵資訊傳輸與通訊備援。

未來，台灣大指出，將持續整合國際衛星資源與地面網路優勢，將星地整合能力延伸至海事、能源及關鍵基礎設施等多元場域，協助企業突破地域限制、提升通訊韌性，打造面向未來的智慧營運基礎。

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