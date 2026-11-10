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元太策略投資 Soofa 共同拓展社區型永續資訊看板

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
Soofa設計的電子紙公共資訊看板裝置將大眾交通資訊、地方新聞、氣象報告及廣告整合至實體的公共空間。圖/元太提供
Soofa設計的電子紙公共資訊看板裝置將大眾交通資訊、地方新聞、氣象報告及廣告整合至實體的公共空間。圖/元太提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布投資美國Soofa公司並與其建立策略合作夥伴關係。Soofa是一家運用太陽能電子紙資訊看板串聯社區的創新企業。此次投資將支持 Soofa 業務成長，也展現元太科技持續支持創新企業的承諾，透過電子紙技術解決實際需求，並推動永續發展。

元太科技已設立投資基金，用於支持運用元太電子紙技術開發產品與服務的潛力企業。透過結合資金挹注與顯示技術專業，元太科技協助這些企業將創新應用推向市場，進一步擴大電子紙生態系。Soofa正是此一投資計劃的示範案例，不僅能為社區帶來實質效益，也創造商業永續成長的機會。

數位化社會中，一般地方社區面臨一項基本的資訊傳播挑戰：社區資訊往往分散於各類網站、社群媒體，或應用程式中，許多居民難以即時掌握周遭與自身生活相關的重要資訊；而地方政府需要更容易觸及居民的資訊傳播管道，而在地商家也需要更多與社區消費者建立連結的機會。

Soofa設計的電子紙公共資訊看板裝置將大眾交通資訊、地方新聞、氣象報告及廣告整合至實體的公共空間，讓重要生活資訊直接呈現在居民生活、工作及日常聚集的場域中，無須下載應用程式或上網搜尋，即可輕鬆取得所需資訊。

元太電子紙技術特別適合應用於此類社區資訊看板。電子紙顯示器具備紙張般的閱讀體驗，即使在陽光直射下仍清晰易讀；同時，其低耗電特性也讓太陽能供電成為環境永續解決方案。透過這兩項優勢，Soofa能夠提供實用且定期更新的資訊，無須仰賴有線電力連接，讓社區在資訊看板的設置地點上擁有更大的移動彈性。

元太科技董事長李政昊表示：「Soofa展現了電子紙技術如何在降低能源消耗的同時，讓實用資訊更容易被大眾取得。雙方共同源自 MIT 媒體實驗室，並擁有長期合作的深厚基礎，使此次投資更具意義。我們很高興能支持 Soofa 下一階段的成長，協助將永續社區資訊看板帶進更多社區。」

Soofa成立於2014年，目前已與美國超過60個城市建立合作關係，包括波士頓、亞特蘭大及洛杉磯。其資訊看板僅需兩人團隊即可完成設置，且不需要特殊安裝設備，讓地方政府及不動產業主能更輕易地將資訊服務導入社區。此次合作將優先在市場中導入75吋E Ink KaleidoTM Outdoor彩色電子紙看板，進一步拓展社區資訊傳播及數位家外廣告（DOOH）的應用。

元太科技與Soofa企業均源自美國麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab），雙方均承襲MIT將研究成果轉化為實際應用的創新精神。早在十多年前，雙方即以元太黑白電子紙顯示器展開合作，如今更進一步將合作延伸至戶外彩色電子紙應用。

此次投資是元太科技首次投資提供完整數位看板解決方案的企業，也進一步擴大元太在數位看板產業生態系的投資布局。結合元太在顯示技術、產品開發及製造方面的能力，以及Soofa在廣告營運與社區關係上的優勢，雙方將共同奠定拓展永續戶外資訊看板市場的基礎。

元太 永續 電子紙

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